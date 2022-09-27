محمد صلاح يغيب عن مباراة مصر وليبيريا

قرّر مدرب منتخب مصر لكرة القدم، البرتغالي روي فيتوريا، إراحة النجم، محمد صلاح، بالإضافة إلى اللاعبين مصطفى محمد وأحمد ابو الفتوح، والسماح لهم بالعودة إلى أنديتهم، وبالتالي الغياب عن المباراة الودية المقررة ضد ليبيريا، الثلاثاء، في الإسكندرية.

وكان “مو صلاح” ومصطفى محمد تألقا في مباراة النيجر الودية التي انتهت لصالح “الفراعنة” بثلاثية نظيفة، بينها ثنائية لصلاح وهدف لمحمد.

وفي المقابل قرر الجهاز الفني إراحة نجم نادي الزمالك، أحمد أبو الفتوح بسبب شعوره بأوجاع في العضلة الخلفية.

وسيخلد صلاح بالتالي إلى الراحة قبل مواجهة فريقه ليفربول الإنكليزي ضد برايتون في “البريميرليغ” السبت المقبل، في حين سيلتحق محمد بفريقه نانت الفرنسي.

وقال فيتوريا في تصريحات نقلتها قناة “اون تايم سبورتس”: “سمحت لمصطفى مصطفى محمد بالمغادرة لأنه سوف يلعب 11 مباراة متتالية مع فريقه، ونفس الأمر مع محمد صلاح، فهو أيضا أمامه العديد من المباريات حتى شهر نوفمبر”.