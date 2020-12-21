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محمد صلاح يفوز بهذا اللقب لعام 2020

منذ 6 دقائق
محمد صلاح

محمد صلاح

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توج “الفرعون” لاعب نادي ليفربول والمتتخب المصري محمد صلاح بجائزة “لاعب الجماهير” لعام 2020 وهي جائزة يتم منحها عبر تصويت الجمهور.

ووفقا لما ذكره موقع ”ليفربول إيكو“، فقد حصل صلاح عن على 25% من الأصوات، مبتعدا بشكل مريح عن جاك غريليش، لاعب أستون فيلا، الذي احتل المركز الثاني.

وقام أكثر من 100 صحفي بترشيح لاعبين من جميع أندية الدوري الإنجليزي لدخول القائمة النهائية للتصويت، مع وصول صلاح للمقدمة بحصوله على أكثر من 85000 صوت من المشجعين.

واحتل ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، المركز الثالث متقدما على كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي.

فيما أكمل لاعبو ليفربول باقي المراكز، إذ جاء جوردان هندرسون، في المركز الخامس، كما احتل ساديو ماني المركز السادس، وفيرجيل فان ديك، جاء سابعا، المركز الثامن كان من نصيب سون، نجم توتنهم، وتاسعا، جيمي فادري، نجم ليستر سيتي، وترينت ألكسندر-أرنولد، نجم ليفربول، في المركز العاشر.

وتألق صلاح هذا الموسم مع الريدز، إذ يحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا، متقدما على هيونغ مين سون مهاجم توتنهام، ودومينيك كالفرت لوين مهاجم إيفرتون.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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