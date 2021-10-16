محمد صلاح يكتب اسمه بحروف من ذهب في سجلات البريمرليغ

تمكن النجم المصري محمد صلاح، من التسجيل في المباريات الثماني الأخيرة مع ليفربول، وهو أكثر سجل متعاقب من التسجيل والظهور للنادي منذ فعلها لاعب ليفربول دانيل ستوريدج في فبراير 2014.

واستنسخ صلاح هدفه الذي أحرزه في مرمى مانشستر سيتي في الجولة السابقة، وأحرز هدف فريقه الرابع بنفس الطريقة ليرفع عدد أهدافه في البريميرليغ إلى 104 أهداف، ليتقاسم مع دروجبا صدارة قائمة أفضل الهدافين الأفارقة بالدوري الإنجليزي الممتاز على مدار التاريخ.

وسجل دروغبا، الذي اعتزل كرة القدم قبل سنوات، 104 أهداف بقميص تشيلسي في الدوري الإنجليزي في 254 مباراة، بينما سجل صلاح 104 أهداف بقميص ليفربول وتشيلسي في 166 مباراة فقط.

كما وصل صلاح لمباراته رقم 200 مع ليفربول في جميع المسابقات، في كل من آخر خمس مباريات بالدوري ومبارياته السبع الماضية بشكل عام مع “الريدز”.

يشار إلى أن ليفربول اكتسخ مضيفه بخمسة أهداف دون مقابل أحرزها ساديو ماني وفيرمينو (هاتريك) ومحمد صلاح.