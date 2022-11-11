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في خطوة مثيرة للجدل.. محمد صلاح يلغي متابعة شيرين

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 11 - نوفمبر - 2022 2:34 مساءً
محمد صلاح وشيرين عبد الوهاب

محمد صلاح وشيرين عبد الوهاب

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دخلت شيرين عبد الوهاب في دوامة جديد ولكن هذه المرة مع جمهورها، فبعد التعاطف الكبير معها بعد تصريحاتها عن زوجها السابق حسام حبيب تعود بعض المعلومات وتؤكد أن شيرين تعيش حالياً مع حسام في نفس الفيلا.

هذا ما قلب الموازين بالنسبة لجمهور شيرين بحيث وعلى الرغم من خروجها من مستشفى علاج الإدمان، يبدو أن تداعيات أزمة الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب لن تنته قريباً، وقد تطال صورتها لدى العديد من محبيها.

ولعل أول الغيث إلغاء اللاعب محمد صلاح متابعة صاحبة “آه يا ليل” عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام.

فيما ربطت التعليقات الأمر بسبب حملة مكافحة المخدرات التي قادها النجم المصري مؤخراً، مع دخول شيرين للعلاج بسبب التعاطي.

فقد قدم النجم المصري حملة مكافحة المخدرات “أنت أقوى من المخدرات”، وبعدها دخلت شيرين في أزمتها الأخيرة التي أدخلتها مستشفى للعلاج من الإدمان.

يذكر أن شيرين كانت نشرت قبل أسابيع صورة مع صلاح عبر إنستغرام وعلّقت عليها قائلة: “القمر لما يكتمل”.

في حين يتابع صلاح عبر حسابه الرسمي على إنستغرام مشاهير كثر عرب وأجانب.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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