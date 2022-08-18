الخميس 20 محرم 1444 ﻫ - 18 أغسطس 2022 |
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محمد عبدالرحمن: فيلم دعوة عامة مختلف عن ما قدم من قبل

منذ ساعة واحدة
محمد عبدالرحمن

وأكد محمد عبدالرحمن، خلال حضوره أمس للعرض الخاص للعمل، أن الفيلم مختلف وجديد عن ما قدم من قبل.وكشف محمد عبدالرحمن، عن تطورات حالته الصحية بعد أن تعرض لوعكة صحية وخضع لعملية قلب مفتوح، وقال: "الحمد لله أنا خفيت بحب الناس". محمد عبدالرحمن

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أعرب الفنان محمد عبدالرحمن “توتا”، عن سعادته بعد طرح فيلمه الجديد “الدعوة عامة”، بدور العرض السينمائي ضمن موسم أفلام صيف 2022.

وأكد محمد عبدالرحمن، خلال حضوره أمس للعرض الخاص للعمل، أن الفيلم مختلف وجديد عن ما قدم من قبل.

وكشف محمد عبدالرحمن، عن تطورات حالته الصحية بعد أن تعرض لوعكة صحية وخضع لعملية قلب مفتوح، وقال: “الحمد لله أنا خفيت بحب الناس”.

ويشارك في فيلم الدعوة عامة العديد من الفنانين بجانب محمد عبد الرحمن منهم الفنانة أسماء أبو اليزيد وأحمد الفيشاوي ومحمد عبدالرحمن توتا وسوسن بدر والفيلم من تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامي كيمز وإخراج وائل فرج.

وتدور أحداث الفيلم، في إطار اجتماعي كوميدي، ويقوم محمد عبد الرحمن بدور شاب يتشاجر مع أمه فتنقلب حياته تمامًا بسببها.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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