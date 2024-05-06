محمد عبده يكشف إصابته بالسرطان.. وآخر رسالة صوتية لبدر بن عبدالمحسن

كشف الفنان السعودي محمد عبده عن إصابته بمرض السرطان، وأنه يتلقى العلاج الكيماوي حاليًا في باريس، حسبما قال فنان العرب في آخر رسالة صوتية بينه والأمير السعودي الراحل بدر بن عبد المحسن، التي نشرتها شركة روتانا لإنتاج الموسيقى، الأحد.

وأوضحت روتانا أن المقطع عبارة عن “رسالة صوتية مؤثرة للراحل الأمير الشاعر الراحل بدر بن عبدالمحسن قبل ليلة من وفاته رحمه الله”، مع الفنان محمد عبده.

وفي بداية المقطع الصوتي، قال الفنان محمد عبده: “حبيبي يا بدر، يا رفيق الدرب ورفيق العمر الوفي والحبيب، ياللي شكلنا خريطة المملكة العربية السعودية، إحنا وحدناها بكلمتها وأشكالها الغنائية الجميلة، وطلعنا بكلمة واحدة مرغوبة وجميلة ومفهومة في كل مكان… والأثر اللي صار فينا منها، أثر بسيط جدًا، أيش تاخد كيماوي الآن، وأنا أخذ كيماوي الآن في باريس، الله معنا، الله يحبنا، من محبة الله فينا، يالا يا حبيبي، الله يرعاك ويرعاني ويرعى كل إنسان خدم بلده زينا”.

في حين رد الأمير بدر بن عبدالمحسن: “يا حبيبي يا محمد، ما أدري أيش أقول، علشانك أنا أعرف أنك أقوى من كل شيء، بإذن الله (نحن) على طريق الشفاء وعلى طريق إننا نرجع أحسن كمان، أنا متأكد أنك لست إنسانًا عاديًا، أنت تجاوزت صعابا ما يحس بها أحد، فيه ناس تعتقد أن الأمور سهلة”.

وأضاف الأمير السعودي الراحل مخاطبًا الفنان محمد عبده: “ما أنجزته يا أبو عبدالرحمن تفخر به البلد بكل ما فعلته، ومتأكد أنك ستتجاوزها لأنك تؤمن بالله سبحانه وتعالى، بنسوي أشغالا وبنغني وبنسوي شعرا وسنسوي كل شيء، تراني أخوك دائمًا يا محمد”.

في مقطع صوتي لاحق نشرته روتانا، أوضح فنان العرب طبيعة حالته الصحية، موضحًا: “كان عندي سرطان في البروستاتا، والأعراض الجانبية للإشعاع أخف كثيرًا من العمليات الأخرى، أخذ إبرة (حقنة) كل 3 أشهر، وبعد يومين سآخذ الكورس الثاني”.

وتابع:”الفحوصات المبدئية الحمد لله طيبة، وإنزيم السرطان يتراجع الحمد لله كثيرًا، وأبشركم الحمد لله أنا بصحة طيبة، وهذا عارض رباني… وأكيد دعاءكم عامل من عوامل الشفاء”.

قبل نحو أسبوع، أعلنت شركة روتانا في بيان لها عن “تأجيل جميع نشاطات الفنان محمد عبده التي كان مقررًا لها، وعدم الارتباط بأي نشاطات جديدة قادمة حتى إشعار آخر”، وأشارت إلى أن “هذا القرار هو حفاظ وتقدير وحرص على سلامة فناننا الحبيب”.

وقدم الفنان محمد عبده عشرات الأغاني الرومانسية والوطنية من كلمات وقصائد الأمير بدر بن عبدالمحسن.

وفي وقت سابق، تناقل مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأمير بدر بن عبدالمحسن في آخر مقابلة أجراها على قناة الإخبارية السعودية المملوكة للدولة، وأظهر كيف أنه أنهاها بالنطق بالشهادة.