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بالفيديو.. محمد فؤاد لـ محمد هنيدي: عيب يا هنيدي اتقي الله

منذ 47 دقيقة
آخر تحديث: 8 - أبريل - 2023 10:55 صباحًا
محمد فؤاد ومحمد هنيدي

محمد فؤاد ومحمد هنيدي

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وجه الفنان محمد فؤاد، عبر برنامج “العرافة”، رسالة للفنان محمد هنيدي طالبه فيها بعدم تسويق فكرة غيرته منه، بسبب النجاح الكبير الذي حققه هنيدي في فيلم “إسماعيلية رايح جاي”، والنجومية التي وصل إليها بعد ذلك.

وقال محمد فؤاد خلال استضافته في برنامج “العرافة”، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة: “أنا لم أهاجم محمد هنيدي بعد الفيلم، ومتوجدش اللي أغير منه”.

وأضاف: “إزاي أغير من هنيدي وأجيبه فيلم، وأكتب له يضحك الناس إزاي، هو أنا جايبه الفيلم عشان يفشل! أنا لملمت أصحابي عشان نفتح السينما لنا كلنا، واللي يغير من أصحابه عنده نقص”.

وتابع: “أنا كرهت إسماعيلية رايح جاي لأنه خلق حالة كره في الساحة، وحدثت حروب من المنتجين الوسط كله يعرفها، من النجم اللي يشتغل ومين يقعد في البيت، وأي حد وصل لهنيدي إني ممكن أغير منه عبيط”.

وقال محمد فؤاد في رسالة لمحمد هنيدي: “عيب يا هنيدي اتقي الله، وبلاش تسوق إني غيران منك”.

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