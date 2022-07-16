محمد فؤاد يتصدر الترند بسبب مداخلة هاتفية

تصدر الفنان محمد فؤاد، ترند موقع “غوغل”، وذلك بعدما دخل في نوبة بكاء، عندما تحدث عن شقيقه الشهيد إبراهيم فؤاد الذي رحل في حرب 67، وذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه “الحكاية”.

ومن ناحية أخرى عبر المطرب محمد فؤاد، عن حزنه للمجزرة الإسرائيلية التي وقعت للجنود المصريين عام 1967، قائلًا إن شقيقه “إبراهيم” قد يكون أحد هؤلاء الجنود.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية”، عبر شاشة “mbc مصر”، الجمعة: “أخويا توفي في 1967 وجثمانه لم يعد، وقد يكون ضمن جنود هذه المجزرة”.

وتابع محمد فؤاد: “فيه عائلة كاملة عاشت على أمل إنها تعرف له تربة.. أنا شفت معاناة رهيبة لأبويا.. كان كل لما يعرف إن فيه جثة رجعت يروح يدور .. الأصعب من خبر الشهيد إنه يكون مفقود”.

وأكمل محمد فؤاد : “أنا تعبان لتعب أبويا.. كان بيروح يسأل بدو سيناء ويلف على الأرياف والأقاليم.

ختم قائلًا: “أخويا اسمه إبراهيم فؤاد عبد الحميد حسن شافعي.. الجنود بيكونوا لابسين حاجة يستدلوا بيها.. والله العظيم لو البلد لقيته هاعمل فرح ويكون أخر يوم أغني فيه”.

وكان الصحفي الإسرائيلي يوسي ميلمان، قد كشف عن مجزرة راح ضحيتها ما لا يقل عن 20 جنديًا مصريًا في حرب عام 1967، وقال ميلمان، إن الجنود المصريين “أُحرقوا أحياء ودفنهم الجيش الإسرائيلي في مقبرة جماعية بدون علامات قرب القدس”.