محمد فراج لصوت بيروت: اطلعت على حياة المكفوفين من أجل فيلم "voy voy voy"

يقول الفنان المصري محمد فراج، إنّ أحداث فيلمه “Voy Voy Voy” الذي انطلق عرضه قبل أيام ، مستوحاة من قصة حقيقية، وكان ذلك دافعاً قوياً له لقبول المشاركة في العمل، متابعاً “الموضوع جديد ومختلف تماماً عن أعمالي السابقة”.

جاء ذلك خلال حديثه مع “اصوت بيروت إنترناشونال” إذ يقول إن أحداث الفيلم تدور حول حارس أمن يُدعى “حسن” يعيش مع والدته حياة فقيرة، يحلم بالسفر للخارج، فيتحايل بطريقة ما للانضمام إلى فريق كرة قدم للمكفوفين، يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم بأوروبا، وفي هذه الرحلة، يلتقي بالعديد من الشخصيات، ويدخل في عدة مغامرات مثيرة وخطيرة.

وقال فراج إن شخصية “حسن” هي نموذج حقيقي موجود في المجتمع، يُقرر خوض مغامرة خطيرة، دون انتظار نتائجها، وذلك بعدما تُغلق في وجهه كل الأبواب التي توصله إلى أحلامه وطموحاته.

وأكد أنه واجه صعوبات بالغة خلال فترة التحضير والتصوير، للوصول لكل أبعاد وتفاصيل الشخصية، موضحاً أن “أصعب ما في التجربة، هو الادعاء بأنني شخص كفيف، لذلك يجب عليّ إتقان أدوات الشخصية، حتى يُصدقني الجمهور ويتفاعل مع الأحداث”.

وأوضح أنه اطلع جيداً على كل التفاصيل الخاصة بحياة المكفوفين، للتمكن من تجسيد الشخصية بشكلٍ احترافي، متابعاً أن “هذا الفيلم من أكثر الأعمال التي بذلت فيها مجهود كبير، بسبب طبيعة الشخصية والموضوع، وكذلك آلية التصوير أيضاً”.

وحول طرح الفيلم، بالتزامن مع نهاية موسم أفلام صيف 2023، أكد أنه لم يشعر بأي قلق أو تخوف بسبب موعد انطلاقه في السينما، قائلاً إنّ: “هذا الأمر لا يشغلني تماماً، التوفيق والنجاح من عند الله، وأتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور” وأشار محمد فراج، إلى مصير الجزء الثاني من مسلسل “الغرفة 207″، موضحاً أن العمل لازال في مرحلة الكتابة حالياً، إذ أن موعد التصوير لم يُحدد بعد، قائلاً: “لا نتسرع في تصوير العمل، قبل الانتهاء من كل التجهيزات والتحضيرات، حتى نضمن خروجه بمستوى متميز، لا يقل عن نجاح الجزء الأول”.

ولفت إلى أنه يواصل حالياً تصوير مسلسل “بطن الحوت”، المكون من 15 حلقة، تمهيداً لعرضه عبر منصة “شاهد” قريباً، وذلك بعدما خرج من موسم دراما رمضان الماضي، “لم أحزن أو أشعر بضيق، بعد تأجيل المسلسل، وبالطبع سيعرض في التوقيت المناسب”.

وتدور الأحداث حول رجل يعمل في صناعة الفخار، ثم يضطر بطريقة ما للتعاون مع الجماعات السلفية المتطرفة ويدخل في عدة صراعات وتتصاعد الأحداث.

ويشارك في بطولته، كل من باسم سمرة، وأسماء أبو اليزيد، وسماح أنور، وبسمة، وعبد العزيز مخيون، والعمل تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.