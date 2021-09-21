محمد قيس لـ"صوت بيروت انترناشونال": لهذا السبب اخترت خوض تجربة التمثيل

يعمل محمد قيس في مجال تقديم البرامج التلفزيونية والاذاعية منذ اكثر من عشر سنوات في لبنان والعالم العربي لكنه قرر اخيرا ان يخوض تجربة جديدة من خلال مشاركته في بطولة مسلسل درامي تلفزيوني بعنوان “حكايتي” الى جانب ماريتا الحلاني ومجموعة من نجوم الشاشة اللبنانية وهذا العمل يعرض يوميا على محطة “الجديد”، فكيف ارتأى ان يخوض هذه التجربة ويدخل مضمار التمثيل هذا ما يشرحه لـ”صوت بيروت انترناشونال” في هذا الحوار: تلقيت العديد من عروض التمثيلية طوال السنوات الثمانية الاخيرة ومنها اعمال عرضت على الشاشات لكنني في ذلك الحين كنت مشغولا في تقديم البرامج انما منذ سنة ونصف تقريبا تلقيت اتصالا من المنتج مروان حداد صاحب شركة “مروى غروب” وعندما اخبرني عن المشروع وقرأت السيناريو ابديت رغبتي بالاشتراك في “حكايتي”.

اما لماذا اختار ان يدخل مجال التمثيل وهل هو يملك الموهبة اشار قيس إلى أنه “اعتبر دخولي عالم التمثيل تجربة جديدة اردت من خلالها اختبار مكامن جديدة في داخلي وانا خريج كلية الاعلام من الجامعة الاميركية اللبنانية وقد حصلت على دورات في التمثيل اثناء دراستي واعرف كيف اقف امام الكاميرا وقبل ان ابدأ في تصوير دوري في مسلسل “حكايتي” تلقيت تدريبات في التمثيل لمدة شهرين عند استاذ متخصص انا وماريتا الحلاني التي تربطني بها صداقة قديمة. ويضيف اثناء وقوفي امام كاميرا المخرج لم اشعر برهبة الكاميرا اذ شعرت انني متمكن من ادائي وقد جذبتني كثيرا قصة المسلسل الذي كتبته الممثلة فيفيان انطونيوس والحمد الله الاصداء جيدة حتى الان لكني انتظر عرض الحلقة الخامسة عشر وما بعدها كي يتطور الخط الدرامي الذي اقدمه وهذا العمل يتالف من 60 حلقة واستمر التصوير نحو 11 شهرا بسبب اصابتي بكورونا انا وعدد من المشاركين في العمل ما ساهم في تأخير انجاز المسلسل في الوقت المحدد.

وعما اذا تلقى عروضا جديدة في التمثيل اكد “بين يدي سيناريو آخر لكن الامور لم تحسم بعد لكنني ان شاء الله لدي هدف في التمثيل ولن اتراجع عنه”.

وفيما ان كان يشعر بالتشتت بين التمثيل والتقديم قال محمد قيس “لا اشعر بالتشتت لاني قدمت خلال مسيرتي الاعلامية نحو 15 برنامجا تلفزيونيا واذاعيا وهذه البرامج اعطتني اسما لامعا في لبنان والعالم العربي وبت استطيع اختيار ما يناسبني”.

اما اسباب ابتعاده عن محطة “ام تي في” التي قدم فيها اكثر من برنامج فقال “لا يوجد خلافات والتواصل بيننا مستمر انما مسلسلي يعرض حاليا على محطة منافسة لها ولا يمكن ان اطل على قناتين في وقت واحد”.

وعن تواجده في دبي يوضح ان هناك مشروعا كبيرا على نار حامية لن افصح عن تفاصيله في الوقت الراهن.

واخيرا كيف ينظر الى اقامة حفل “موركس دور” رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان قال “اعتبر هذا الحدث مهم جدا لانه يعطي املا للشعب اللبناني وحضور نجوم عرب الى لبنان ومنهم النجمة الكبيرة ناديا الجندي يعيد بلدنا الى خارطة الفرح نوعا ما”.