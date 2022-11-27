محمد محمود ينضم الى "البعبع" أمام أمير كرارة

انضم الفنان الكوميدى محمد محمود إلى أبطال فيلم “البعبع” أمام النجم أمير كرارة والنجمة ياسمين صبرى.

فيلم “البعبع” يشارك فى بطولته أمام أمير كرارة ياسمين صبرى، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتة، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوى.

وفى سياق آخر، يواصل كرارة التحضير لمسلسله الجديد “سوق الكانتو” المقرر أن ينافس به في السباق الرمضانى المقبل 2023، من تاليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، وإنتاج سينرجى .

يشار إلى أن آخر أعمال أمير كرارة مسلسل “العائدون”، وعرض في رمضان الماضى، وشارك في بطولته كل من محمود عبد المغنى، أمينة خليل، محمد أبو داود، إسلام جمال، وعدد كبير من الفنانين، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج ميديا هب.

كما أن آخر أعماله السينمائية فيلم ” كازابلانكا” وحقق إيرادات كبيرة وصلت لـ 85 مليون جنيه، وشارك في بطولته كلا من غادة عادل، لبلبة، إياد نصار، عمرو عبد الجليل، وآخرون، إخراج بيتر ميمى.