محمد ممدوح لصوت بيروت إنترناشونال: لا تقلقني حرب الإيرادات

ينافس النجم المصري محمد ممدوح هذا الصيف بفيلم ” وش في وش” وتشاركه البطولة النجمة أمينة خليل وقد تحدث عن هذا العمل لـ”صوت بيروت إنترناشونال” وقال: “فيلم “وش في وش” الذي يشارك به في موسم صيف 2023، أعاد البطولة الجماعية إلى السينما المصرية بعد سنوات من الغياب”، مؤكداً أن تحمس للمشاركة في الفيلم لهذا السبب.

وأضاف ممدوح، “أنه تحمس أيضاً للفيلم، لإعجابه الشديد بالموضوع الذي يتناوله العمل، كونه واقعي لدرجة كبيرة، قائلاً إنّ: “السيناريو كُتب بشكل مميز جداً”.

وأكد أنه لا يشغل باله بمسألة الإيرادات أو متابعتها من الأساس، مبرراً ذلك بقوله: “أفضل التركيز على عملي فقط، وأبذل قصارى جهدي في كل مشروع، وبعدها أرغب في الاطلاع على ردود فعل الجمهور، فهذا أكثر ما يهمني بالطبع بعيداً عن حجم الإيرادات التي حققها الفيلم”.

وتدور الأحداث من خلال التركيز على اختلاف الثقافات والطبقات الاجتماعية بين زوجين، وبسبب موقف ما تلتقي أسرة كل منهما في شقة واحدة.

وكشف عن أبرز الصعوبات التي واجهها في كواليس التصوير، قائلاً إنّ: “أصعب شيء، هو الالتزام الكامل بكل كلمة مكتوبة في السيناريو، منعاً لإفساد أي مشهد، وذلك بخلاف صعوبة تنسيق مواعيد التصوير، حيث إن الفيلم يضم 11 ممثلاً وممثلة، فكانت هناك صعوبة بالغة، بسبب ارتباطات وظروف كل فنان”.

وحول تجديد تعاونه مع الفنانة أمينة خليل، بعد العديد من التجارب التلفزيونية والسينمائية الناجحة، قال: “أمينة صديقتي وزميلة كفاح، وأحبها جداً، وأحب العمل معها دوماً، ونستفيد من بعضنا البعض، ولكن في النهاية المخرج هو الذي يختارنا في الأعمال التي نقدمها معاً، ولا أحد يتدخل في الاختيار”.

وأشاد بتجربته مع المخرج وليد الحلفاوي، في “وش في وش”، معتبراً إياه “البطل الحقيقي للفيلم”، حيث قال: “فخور بالعمل معه، وأتمنى تكرار التجربة مرة أخرى”.

وعن المنافسة في موسم أفلام الصيف، قال إنّ: “هذا الموضوع لا يقلقني نهائياً، لكن أكون قلقاً ومترقباً لردود فعل الجمهور، ومدى إعجابهم بالفيلم، وهل سيشعرون أنني أجدد من نفسي وأقدم لهم عملاً جديداً وجيداً أم لا؟.. هذا هو ما يشغلني”.

وأعرب عن آماله بنجاح كل الأفلام الموجودة في دور العرض حالياً، متابعاً “أتمنى مشاهدة كل أفلام زملائي، خلال الأيام المقبلة، خاصة (بيت الروبي)، و(مرعي البريمو)، و(البطة الصفرا)، و(العميل صفر)”.

واستكمل “أكرم حسني صديقي، وسعيد بفيلمه ونجاحه، وهناك اتفاق بيننا على تقديم فيلمين جديدين، بعدما ننتهي من الأعمال المرتبطين بها حالياً”. وحسم محمد ممدوح، موقفه من المشاركة في موسم دراما رمضان 2024، موضحاً أنه تعاقد على بطولة مسلسل يحمل اسم “قصة مدينة” بالتعاون مع الفنان أحمد أمين، لافتاً إلى أن العمل مكون من 15 حلقة فقط، ومن المقرر انطلاق التصوير في شهر نوفمبر المقبل.

ونفى ما يثار مؤخراً، بأنه صار يرفض التواجد في المسلسلات المكونة من 30 حلقة، مؤكداً أن “هذا الكلام غير حقيقي، والأمر يتوقف فقط على جودة وقيمة الموضوع الذي نقدمه، ويكون بعيداً عن المط والتطويل”.

وقال محمد ممدوح، إنّ: “طرح فيلم اجتماعي، يتناول المشاكل الزوجية في موسم أفلام الصيف، ليس مغامرة فنية إطلاقاً، وإن كان يرى البعض عكس ذلك، فأنا أحب المغامرة”.

وأوضح أن “موسم أفلام الصيف، مثل أي وقت آخر على مدار السنة بالنسبة لي، والعمل الجيد يجذب الجمهور لمشاهدته في أي وقت، كما أن توقيت العرض، مسألة لا تخصني ولا أشغل نفسي بها”، متابعاً “أسعى طوال الوقت إلى التجديد، وتقديم أعمال مختلفة وصعبة، فضلاً عن تطوير أدائي أيضاً”.