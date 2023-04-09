محمد منير لصوت بيروت إنترناشونال: سعيد بردة الفعل حول تترات رمضان

يمثل صوت المطرب المصري الكبير محمد منير حالة خاصة ومتفردة في عالم الغناء، فهو أحد عمالقة الغناء العربي الذي تعلّقت بصوته الأجيال المختلفة، لذا تسابق صنّاع الأعمال الدرامية في رمضان على أن يزينوا شارات أعمالهم بصوته لتكتمل اللوحة الفنية التي رسموها بإحساس الكينغ كما يطلق عليه.

محمد منير كان أحد المشاركين في دراما رمضان عام 2016 بمسلسل “المغني”، الذي حقق وقت عرضه نجاحًا كبيرًا، يشارك محبيه هذا العام بمسلسلين يغني شارتيهما، وهما “سره الباتع” للمخرج خالد يوسف، وبطولة كوكبة كبيرة من النجوم، و”عملة نادرة” بطولة نيللي كريم وجمال سليمان وأحمد عيد، ولم يكتف بالحضور من خلال المسلسلات فقط، إذ رافق صوته جمهوره من خلال الفواصل الإعلانية المختلفة، ليكون حاضرًا بصوته على المائدة الرمضانية، ويخلق حالة من الاحتفاء بين جمهوره الذين أكدوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن “منير” أعادنا إلى تترات الزمن الجميل.

ويؤكد النجم محمد منير لـ “صوت بيروت إنترناشونال” أنه فخور هذا العام بمشاركته في أكثر من عمل ويضيف “أنا سعيد بردود الفعل التي استقبلتها عن الأعمال التي شاركت بها في الموسم الرمضاني سواء كانت من الأصدقاء أو جمهوري، كما أنني أحرص على متابعة الأعمال الرمضانية المطروحة، التي جاءت على مستوى فني مميز”.

“وايه يقول الليل في هادية النجوع النايمة بالدموع ايه يضيف الأنين لهزيمة الموجوع” هذا بعض من كلمات تتر مسلسل “عملة نادرة” الذي كتبه الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، ومحمد منير لا ينسى رفيق دربه الذي قدّم معه العديد من الأعمال الناجحة المميزة، فرغم غياب الأبنودي لكنه حاضر في وجدان محبيه، ومن بينهم منير أيضًا، إذ يحرص دائمًا على أن يطرح أعمالًا من كلماته، وعن ذلك يقول: “عبد الرحمن الأبنودي صديقي وحبيبي ورفيق دربي، وغنيت من كلماته الكثير من الأعمال، ومازال بحوزتي أعمال له ستطرح في وقتها”.

يشير منير إلى أنه لم يستغرق وقتًا طويلًا في التحضير لتترات المسلسلات، “ما دمنا مؤمنين بغناء اللحن الذي نقدمه فالأمر يصبح سهلًا، والحقيقة أنني سعيد بالتعاون مع شعراء وملحني تترات رمضان الذين اجتهدوا في تقديم عمل فني قوي”.