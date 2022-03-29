محمد هنيدي وأحمد حلمي وأحمد فهمي يتنافسون في رمضان

رغم انتشار القنوات الفضائية والمنصات الرقمية، إلا أن المسلسلات الإذاعية ما زالت جاذبة للنجوم في مصر، نظرا لأنها ما زالت تحتفظ بنسبة من جماهيريتها، خاصة في شهر رمضان الكريم، لذلك يشارك نخبة من كبار النجوم في مصر، في مسلسلات مقرر إذاعتها في رمضان عبر المحطات المختلفة، ومنهم أحمد فهمي، الذي يشارك في السباق الإذاعي بالمسلسل الكوميدي “موس صلاح” والمقرر إذاعته على “راديو النيل” خلال محطاته الأربعة ميجا FM، نغم FM، شعبي FM، راديو هيتس.

والمسلسل يشارك فى بطولته ريم مصطفى، عمرو عبد الجليل، ابرام سمير، طاهر أبو ليلة، حمدي الوزير، منير مكرم، حامد الشراب إضافة إلى الإعلامي أحمد شوبير.

ويعوض أحمد حلمي غيابه عن الدراما التلفزونية، من خلال الإذاعة، حيث يشارك بمسلسل “العصمة في إيدي” الذي سوف يذاع على شبكة “راديو النيل” ويشاركه البطولة هنا الزاهد وإدوارد، وهو من انتاج كينج توت”.

أما حورية فرغلي فتشارك في مسلسل “آدم وحورية” مع بيومي فؤاد وعدد من النجوم الشباب، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول علاقة الرجل بالمرأة، وطرحت الشركة المنتجة للمسلسل البوستر الدعائي الخاص بالعمل في إطار الحملة الدعائية للمسلسل استعدادا لإذاعته في شهر رمضان المقبل، عبر أثير إذاعة راديو مصر ، عقب آذان المغرب مباشرة. وتصدر البوستر كلا من حورية فرغلي وبيومي فؤاد.

وانتهى محمد هنيدي من تسجيل عدد من حلقات المسلسل الإذاعي “ابن النادي” وتشاركه البطولة آيتن عامر، وهو من إخراج خالد حلمي.

وأعلن راديو إنرجي، عن التعاقد مع الفنان محمد فراج لتقديم مسلسل إذاعي خلال شهر رمضان الكريم، ويحمل المسلسل اسم “كمال اصطناعي”. المسلسل ستدور أحداثه في عالم من الفانتازيا، وهو من تأليف الشاعر مصطفى ابراهيم، وإخراج زهرة رامي. ووقع الفنان محمد ثروت على تقديم مسلسل “أرواح وأشباح وتمن بسطرمة” المقرر إذاعته عبر محطة راديو “إنرجي” خلال شهر رمضان المقبل، من كتابة وتأليف إسلام شلباية.