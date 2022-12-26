محمد هنيدي: يمكن تقديم جزء ثانٍ من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية

رد الفنان محمد هنيدي على تساؤلات متابعيه عبر صفحته الشخصية “فيسبوك”.

وأكد الفنان محمد هنيدي، إمكانية تقديم جزء ثاني من فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية”، كما أنه يمكن تقديم جزء ثانٍ من “همام فى امستردام”، موضحًا: “رغم أن همام وصل لهدفه في الجزء الأول، لكن من الممكن البحث عما وصل له مؤخرًا”.

وأضاف هنيدي في إجابة أخرى لأحد متابعيه أن يود تقديم “سوبر هنيدي ” مرة أخرى بشكل مختلف مثل تقديمه سينمائيًا، موضحا: “لكني افكر دائما في استمرارية وجود شخصية (رمضان مبروك أبو العلمين حمودة) لأنني أحب الشخصية كثيرا وهي مقربة لي بشكل كبير”.

من ناحية اخرى ينتظر النجم محمد هنيدي عرض فيلمه الجديد “نبيل الجميل أخصائي تجميل” في دور العرض السينمائي بداية من 28 ديسمبر 2022 ليفتتح موسم بداية عام 2023.

العمل من بطولة النجم محمد هنيدي، نور، محمد سلام، رحمة أحمد، أحمد فؤاد سليم، محمد الصاوي ، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج خالد مرعي.