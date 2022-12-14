الأربعاء 20 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 14 ديسمبر 2022 |
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محمد هنيدي ينتهي من تصوير فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل"

منذ 14 دقيقة
محمد هنيدي

محمد هنيدي

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انتهى الفنان محمد هنيدي من تصوير فيلمه الجديد “نبيل الجميل أخصائي تجميل” منذ فترة، و يشاركه في بطولته الفنانة نور اللبنانية، وقد قرر صناع الفيلم عرضه بالسينمات يوم 28 ديسمبر الجاري، ضمن موسم أفلام راس السنة.

بوستر فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل"

بوستر فيلم “نبيل الجميل أخصائي تجميل”

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، ويجسد “هنيدي” دور طبيب التجميل نبيل الجميل، ويناقش خلاله أخطاء أطباء التجميل، فيما تظهر الفنانة رحمة احمد بدور شقيقة “هنيدي”، وتعمل ممرضة وهي خطيبة محمد سلام، اما الفنانة نور فتقدم شخصية طبيبة تجميل وصديقة محمد هنيدي خلال الفيلم.

الفيلم من بطولة محمد هنيدي، والنجمة نور اللبنانية، وحجاج عبد العظيم، وضياء المرغني، ومحمد الصاوي، ومحمد سلام، والنجمة رحمة أحمد، والفنان محمد ثروت، والنجم محمود حافظ، وآخرين من الفنانين ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج خالد مرعي.

ويذكر أن، كان آخر أعمال الفنان محمد هنيدي، مشاركته في الفيلم السينمائي “النمس والإنس”، بجانب كلا من: النجم منة شلبي، والفنان عمرو عبدالجليل، والفنانة صابرين، وسليمان عيد، وبيومي فؤاد، ومحمود حافظ، وشريف دسوقي، ودنيا ماهر، والفنانة القديرة عارفة عبدالرسول، وعدد آخر من النجوم ضيوف الشرف، والعمل من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.

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