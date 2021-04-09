محمود الخيامي لـ"صوت بيروت انترناشونال": عاتب على أحلام وأعشق "البنط العريض"

يعتبر محمود الخيامي من الملحنين المصريين المخضرمين الذين قدموا اجمل الالحان وتعامل مع ابرز المطربين العرب ومنهم نجوى كرم واصالة وعمرو دياب وغيرهم واخيرا تعاون مع المطرب ماجد المهندس بأغنية لبنانية وقبلها بعمل خليجي مع المطربة احلام فماذا يقول محمود الخيامي لصوت بيروت انترناشونال عن هذه الاعمال ” اذا اردت ان اتحدث عن تعاوني مع المطرب ماجد المهندس بالاغنية اللبنانية “كيفك” التي طرحها منذ اسبوعين تقريبا واستطيع ان اقول ان كلمات الاغنية كانت بحوزتي منذ مدة وكنت قد عرضتها على المهندس الذي اعجبته لحظة ان سمعها فقرر ان يصدرها دون تأخير وقد صدمنا بردة الفعل الايجابية السريعة واشكر الله على ذلك. ويضيف ” وبخصوص تعاوني مع المطربة الكبيرة احلام يشرفني انني قدمت لها لحن لاغنية خليجية بعنوان “ما به تفاصيل” ونجح العمل جدا واحبها جمهورها لكنني عاتب عليها لانني انتظرت منها ان تدعمها بشكل اكبر رغم انها كانت تعيد نشر تغريدات معجبيها على تويتر وانستغرام . وان شاء الله سيتجدد التعاون بيننا بأغنيات مصرية وخليجية قريبا.

وعن اعماله الجديدة مع مطربين آخرين اكد محمود الخيامي “استعد للتعاون مع عدد من النجوم ومنهم صديقي تامر حسني وشريك نجاحي راغب علامة واخي ماجد المهندس ومحمد عساف الذي احبه كثيرا وهناك تحضيرات اخرى طور الاعداد لاعمال مع نجوم غيرهم لكنها لم تحسم بعد.

وبما انه يلحن بلهجات عربية متعددة مثل المصري واللبناني والخليجي فهل يرى فرقا بالتلحين بين لهجة واخرى فيقول “طبعا كل لهجة عربية لها ايقاعها وطريقة تلحينها وموسيقاها مختلفة.

وعن الاعمال التي صدرت اخيرا ونالت اعجابه “احب اغنية المطرب الكبير حسين الجسمي “البنط العريض” والتي ما زلت اسمعها باستمرار رغم مرور اشهر على صدورها.

اما كيف نظر الى حدث نقل المومياوات الذي حصل في القاهرة قال “ما حدث شيء من الخيال وتشريف وحلم عمره الاف السنوات واكتمل اليوم وقد ابهرت مصر العالم ولاجدادنا تاريخ حضاري كبير واود ان اشكر سيادة القائد العظيم عبد الفتاح السيسي على هذا الانجاز.

وكان الملحن محمود الخيامي قد اعلن خطوبته منذ اسابيع قليلة اما موعد حفل الزفاف فسيكون حسبما قال “ان شاء الله هذا العام ساقيم حفل زفافي وخطيبتي من خارج الوسط الفني وهي ابنة جيراننا وحبنا بدا من 20 عاما وغاب لسنوات ثم عدنا الى بعضنا بعد ان التقينا صدفة في احد الشوارع في الولايات المتحدة الاميركية لكن الزواج لم يتم لاني اكبرها بأثنتي عشر عاما لكن الله اراد ان نلتقي مجددا وهي قررت ان تعود الى مصر لنعيش معا ونكمل حياتنا واتمنى من الله ان يوفقنا في المستقبل.