مخرج أشهر الأفلام السياسية الأميركية في ذمة الله

رحل عن عالمنا، المخرج الألماني، ولفغانغ بيترسن، الذي أخرج عدداً من أشهر الأفلام السياسية في تاريخ السينما الأميركية، عن عمر ناهز 81 عاما.

وقال ممثل وكيل المخرج الشهير إنه توفي في منزله بمدينة لوس أنجلوس، متأثراً بإصابته بسرطان البنكرياس.

وترك ولفغانغ بيترسن إثرا كبيرا من الأفلام السينمائية، لعل من أبرزها “خط النار”، و”إير فورس ون”، والفيلم الملحمي “داس بوت”.

وفي عام 1993، أخرج بيترسن فيلم “خط النار” (In the Line of Fire)، الذي كان بطله الممثل كلينت إيستوود، الذي كان موكلا بحماية الرئيس.

وفي عام 1997، أخرج بيترسن فيلم “إير فورس ون”، ويروي قصة اختطاف إرهابيين لطائرة الرئيس الأميركي، الذي جسّد شخصيته الممثل هاريسون فورد، وحقق الفيلم حينها نحو 315 مليون دولار أميركي.

وكان الاختراق الأول لبيترسن فيلم “داس بوت” عام 1981، الذي يعد علامة فارقة في تاريخ السينمائي.

ويروي قصة عسكريين نازيين كانوا على متن غواصة أثناء الحرب العالمية الثانية، ويواجهون رهاب الأماكن المغلقة، واعتبر بأنه تحفة فنية مناهضة للحرب.