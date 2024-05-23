مخرج فيلم أحمد الفيشاوي يكشف سر حالته غير الطبيعية

تعرض الفنان المصري أحمد الفيشاوي لموجة استياء وانتقاد عبر منصات التواصل الاجتماعي، في أحدث ظهور له أثناء العرض الخاص لفيلمه السينمائي الجديد “بنقدر ظروفك” الذي بدأ طرحه في دور السينما مساء أمس، محتلاً المركز الرابع في أول أيام عرضه.

وبدا الفيشاوي في حالة غير طبيعية، إذ ظهر في حالة عدم اتزان واضحة، فكان يترنح ويتمايل كأنه فاقد التوازن وغير قادر على التكلم بوعي كامل، أثناء حديثه مع المحيطين في العرض الخاص لفيلمه.

وانهالت التعليقات المنتقدة عليه بعد انتشار مقاطع فيديو عدة من العرض، أثناء إلقائه الحلوى على الجمهور وأثناء التصوير مع المعجبين والحديث مع صناع الفيلم.

ومن جهة أخرى، تعاطف فريق من المتابعين على السوشال ميديا مع حالة الفيشاوي، نظراً لفقدانه والدته سمية الألفي وحزنه عليها لا سيما أنه كان مرتبطاً بها بشكل كبير، واصفين إياه بشخص طيب وبريء وموهوب، ولم يرث الشهرة من والديه الراحلين سمية الألفي وفاروق الفيشاوي.

وحضر العرض مع الفيشاوي، بطلة الفيلم مي سليم، وإبرام نشأت، والمخرج أشرف فايق، ومحمد محمود، وأميرة العايدي، ويوسف وائل نور، المخرج وائل إحسان، ووائل العوني.

ودافع مخرج الفيلم أيمن مكرم، عن ظهور الفيشاوي في هذه الحالة، مشيراً إلى أنه شخص كوميديان في طبعة ومختلف عن زملائه.

وشدد خلال مداخلة هاتفية مع في برنامج “تفاصيل” إلى ضرورة عدم اختراق الخصوصية للفنان، واصفاً التقاط مقاطع فيديو للحظات خاصة للفنانين من قبل الصحافيين أو الجمهور، خلسة من دون إذن، هو انتهاك وعدم مهنية.

وأكد مكرم عدم وجود أي اشتباكات من قبل أحمد الفيشاوي مع المصورين أو الصحافيين أو الجمهور، مشيراً إلى أنه يتصرف أحياناً بشكل غير مقصود.

وأشار مكرم إلى أن الفيشاوي شخص ملتزم جداً أثناء تصوير الفيلم، معتبراً أن الفيشاوي يتسم بالعفوية ولديه طاقات وإمكانيات وفيه مواصفات الممثل العالمي، لكنه يحتاج إلى مزيد من التركيز وبذل المزيد من المجهود، ولديه القدرة على أن يستحضر الشخصية ببساطة وسهولة ويفاجئ الجميع بما يقدمه.

فيلم “بنقدر ظروفك” بطولة أحمد الفيشاوي، مي سليم، ونسرين طافش، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وعارفة عبدالرسول، وإبرام سمير، وطاهر أبو ليلة، ومن تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم.

ويتناول الفيلم تأثير الأزمة الاقتصادية على الناس وطريقة التعامل معها وإيجاد حلول لها في إطار كوميدي.

وتدور الأحداث حول حسن وملك اللذان يعيشان في حارة تحت خط الفقر ويشترون المواد التموينية بأقل الكميات، فهل يصمد الحب في هذه الأجواء أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلباتها ومؤامرات البشر؟