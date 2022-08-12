مخرج يتهم زوجته الممثلة بالزنا في منزله.. بالفيديو

تصدرت اسم الفنانة التونسية ريم الرياحي، تريند منصات التواصل الإجتماعي والمواقع الإخبارية، في الوطن العربي، خلال الساعات الماضية.

يأتي ذلك بعدما ألقت الشرطة، القبض عليها، بتهمة الزنا وإقامة علاقة جنسية مع عشيقها في منزل زوجها، المخرج التونسي مديح بلعيد، وعلى فراشه.

وكشفت إذاعة موزاييك التونسية، عن اسمها، والتي تبين أنها ريم الرياحي.

وانتشر مقطع فيديو للفنانة التونسية ريم الرياحي مع عشيقها، بعد دقائق من القبض عليها، ولم تحدد الشرطة هوية ناشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد المخرج مديح بلعيد، زوج المتهمة، في بلاغة للشرطة التونسية، أنه كان يشك في زوجته خلال الفترة الماضية، بسبب تصرفاتها الغريبة، وعلى الرغم من سفرِهِ إلى فرنسا، إلا أنه وضع كاميرات مراقبة في منزلهما، في حي نصر، وعندما وجدها تدخل منزله رفقة شاب غريب، تأكدت شكوكه حينها، وأبلغ الشرطة عنها فورًا، واتهمها بالزنا.

وكان من المقرر أن تُعرض ريم الرياحي على النيابة العامة في تونس، بعد إلقاء القبض عليها يوم الاثنين الماضي، ولكن انتشرت العديد من الأقاويل حول تنازل مديح بلعيد عن اتهامه لها بالزنا، لأسباب غير معروفة، وذلك حسبما نقلت بعض الصحف التونسية.