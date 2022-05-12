مخرج “يوتيرن” يكشف سبباً جديداً وراء اعتزال توفيق عبد الحميد

كشف المخرج سامح عبد العزيز، سبب إعلان الفنان توفيق عبد الحميد اعتزاله التمثيل خلال الأيام الأخيرة من تصوير مسلسل “يوتيرن” الذي عرض في رمضان الماضي.

وقال سامح عبد العزيز، في تصريحات صحفية: ” ألتمس له العذر، لأن العمل في التليفزيون تطور والدنيا تغيرت، هذا بجانب شعوره بعدم الراحة بسبب طول ساعات التصوير يوميا، بالإضافة إلى تغير تقنيات التصوير”.

وتابع المخرج : ” كانت حالته الصحية لا تساعده كثيرا، وكنا نكثف التصوير للانتهاء من العمل، حيث ينتهي الممثل من التصوير فى الثامنة مساء ويحضر فى التاسعة صباح اليوم التالى”.

يذكر أن الفنان توفيق عبد الحميد، أعلن في شهر رمضان الماضي نيته الاعتزال وذلك في منشور عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، وذلك قبل أن يتراجع ويوضح سبب هذا الإعلان نظراً لحالته الصحية، إلى أنه عاد مؤخرا ليؤكد رغبته في الاعتزال.

مسلسل “يوتيرن”، بطولة ريهام حجاج، كريم قاسم، نانسي صلاح، أيمن قيسوني، عبير صبري، محمود حجازي، تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.