مدافع تشيلسي السابق يحذّر الفريق بشأن دي يونغ

حذّر “ويليام غالاس” مدافع تشيلسي السابق، إدارة النادي الإنكليزي من التعاقد مع “فرينكي دي يونغ” لاعب خط وسط برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، قال غالاس: “دي يونغ لاعب رائع، ولايزال صغيرًا، ولديه خبرة كبيرة في طريقة لعبه”.

وأضاف الفرنسي ويليام غالاس: “ومع ذلك، لا أعتقد أنه يجب على تشيلسي ضم لاعب بهذه القدرات، حيث يملك النادي لاعبين مثله”.

وشدّد على أنه “يجب أن يسعى تشيلسي لضم لاعب مثل كاسيميرو أو رودري، فهم رجال أقوياء ويتقدمون أمام المدافعين، ويتمتعون بقوة بدنية جيدة”.

وأتم مدافع تشيلسي السابق صاحب الـ44 عاما: “لذلك لا يجب التوقيع مع دي يونغ لأن تشيلسي يملك لاعبين مشابهين له بعض الشيء”.

وارتبط اسم دي يونغ بالرحيل عن برشلونة هذا الصيف، في ظل اهتمام مانشستر يونايتد وتشيلسي، مع تضارب في الأنباء من كامب نو بشأن موقف مسؤولي النادي الكتالوني من بيع اللاعب.