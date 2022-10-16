الأحد 20 ربيع الأول 1444 ﻫ - 16 أكتوبر 2022 |
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مدافع تشيلسي يغيب عن مونديال قطر

منذ 46 دقيقة
علم نادي تشيلسي

علم نادي تشيلسي

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أفاد نادي تشيلسي بأن مدافعه الأيمن الدولي الإنكليزي، “ريس جيمس”، سيغيب عن الملاعب لمدة ثمانية أسابيع، بسبب إصابة في الركبة، وبالتالي سيغيب عن نهائيات كأس العالم في قطر.

وكتب النادي اللندني في بيان: “استشار أحد المتخصصين في نهاية هذا الأسبوع، وبعد المناقشة بين جميع الأطراف، سيخضع ريس لبرنامج علاجي، ومن المتوقع أن يغيب لمدة ثمانية أسابيع”.

وتخوض إنكلترا مباراتها الأولى في مونديال قطر في 21 نوفمبر المقبل ضد إيران، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم ويلز والولايات المتحدة، ولن يكون جيمس الأساسي في مركز الظهير الأيمن قد تعافى في ذلك الوقت.

وكان ريس جيمس، تعرض للإصابة في المباراة التي فاز فيها تشيلسي على مضيفه ميلان الإيطالي 2-0 الثلاثاء الماضي، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخامسة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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