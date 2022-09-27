الثلاثاء 1 ربيع الأول 1444 ﻫ - 27 سبتمبر 2022 |
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مدافع سان جيرمان خارج كأس العالم

منذ 35 دقيقة
فريق باريس سان جرمان

فريق باريس سان جرمان

موقع kooora
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أفاد تقرير صحفي إسباني بأن “سيرجيو راموس”، مدافع باريس سان جيرمان، لن يشارك في كأس العالم 2022.

ووفقًا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن راموس ليس لديه أي فرصة للانضمام إلى قائمة منتخب إسبانيا في كأس العالم، تحت قيادة المدرب “لويس إنريكي”.

وتعود آخر مباراة دولية خاضها راموس مع منتخب إسبانيا إلى 31 آذار 2021 ضد كوسوفو، في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم.

وكان راموس قد تعرّض للعديد من الإصابات في الموسم الماضي، ما حرمه من التواجد بانتظام في مباريات باريس ومنتخب إسبانيا.

غير أنّ راموس يقدم موسمًا جيدًا مع باريس خلال الأشهر الأخيرة، حيث شارك في 11 مباراة بمختلف البطولات حتى الآن، وأحرز هدفًا واحدًا.

سيرجيو راموس

سيرجيو راموس

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