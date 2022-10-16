مدرب أتلتيكو يحسم موقفه من التعاقد مع كريستيانو رونالدو

حسم دييغو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، موقفه من إمكانية تعاقد ناديه مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، والذي أشارت العديد من التقارير إلى رحيله في الميركاتو الشتوي المقبل.

وبسؤال سيميوني في حوار مع الإعلامي مارتين ليبرمان، عن إمكانية رؤية كريستيانو رونالدو في أتلتيكو مدريد، أجاب “رونالدو هو مرجع ثابت لريال مدريد، لا أراه هُنا في فريقي كما لا يُمكنني رؤية مارتين باليرمو أو خوان رومان ريكيلمي يلعبان في ريفر بليت أو آرييل أورتيغا في بوكا جونيورز، المواقف في هذه الأمور واضحة جداً”.

Diego Simeone: “Cristiano Ronaldo for Atléti? Ronaldo is an absolute benchmark for Real Madrid…”, tells @libermanmartin via @atletiuniverse. ⚪️🔴 #Atleti “I wouldn’t see Martín Palermo or Riquelme playing in River Playe or Ortega in Boca. That’s very clear”. pic.twitter.com/tykDijHXpp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 16, 2022

وكانت تقارير صحفية أكدت أن رونالدو يستهدف الخروج من مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، فيما سيسمح له المدرب الهولندي إريك تين هاغ، بالرحيل عن الفريق.

ويُعاني كريستيانو رونالدو من قلة المشاركة مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، إذ بدأ كأساسي في 4 مباريات فقط هذا الموسم مع مانشستر يونايتد من أصل 11 مباراة للفريق بمختلف المسابقات، منها مباراة وحيدة فقط في الدوري الإنجليزي، و3 مباريات في بطولة الدوري الأوروبي.

وبحسب صحيفة ” سبورت” الإسبانية، فإن مانشستر يونايتد حدد بديل رونالدو بالفعل في حال مغادرته الفريق في يناير.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع إيفان توني مهاجم برينتفورد الإنجليزي، كبديل لرحيل كريستيانو رونالدو المحتمل في يناير.

وكانت صحيفة “ماركا” أشارت إلى أنه، في الصيف الماضي حاول كريستيانو رونالدو العودة إلى إسبانيا أولاً من خلال ريال مدريد إذ عرض نفسه على النادي.

وأوضحت الصحيفة، أن رونالدو حاول أيضا العودة إلى الليغا مرة أخرى عبر أتلتيكو مدريد لكن الأمر لم يحدث وبقي اللاعب في البريميرليغ.

ووصل رونالدو أخيرا إلى هدفه رقم 700 في مسيرته الاحترافية مع الأندية، بواقع 450 هدفًا برفقة ريال مدريد، و144 هدفًا بقميص مانشستر يونايتد، و101 هدف مع يوفنتوس، و5 أهداف برفقة سبورتنغ لشبونة.

وتمكن النجم البرتغالي من التسجيل في جميع الدوريات التي شارك بها، على مدار آخر 20 موسمًا، بدايةً من موسم (2002 – 2003).