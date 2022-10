مدرب أتلتيكو يحسم موقفه من التعاقد مع كريستيانو رونالدو

حسم دييغو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، موقفه من إمكانية تعاقد ناديه مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، والذي أشارت العديد من التقارير إلى رحيله في الميركاتو الشتوي المقبل.

وبسؤال سيميوني في حوار مع الإعلامي مارتين ليبرمان، عن إمكانية رؤية كريستيانو رونالدو في أتلتيكو مدريد، أجاب “رونالدو هو مرجع ثابت لريال مدريد، لا أراه هُنا في فريقي كما لا يُمكنني رؤية مارتين باليرمو أو خوان رومان ريكيلمي يلعبان في ريفر بليت أو آرييل أورتيغا في بوكا جونيورز، المواقف في هذه الأمور واضحة جداً”.

Diego Simeone: “Cristiano Ronaldo for Atléti? Ronaldo is an absolute benchmark for Real Madrid…”, tells @libermanmartin via @atletiuniverse. ⚪️🔴 #Atleti

“I wouldn’t see Martín Palermo or Riquelme playing in River Playe or Ortega in Boca. That’s very clear”. pic.twitter.com/tykDijHXpp

