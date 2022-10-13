مدرب إنتر ميلان نادم على إهدار فرصة التأهل أمام برشلونة

حقق إنتر ميلان تعادلا مثيرا للإعجاب 3-3 في برشلونة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الليلة الماضية، لكن المدرب سيموني إنزاجي شعر بالندم بعد أن أهدر فريقه فرصة حسم تأهله إلى دور الستة عشر قبل مباراتين على نهاية دور المجموعات.

ومنح روبن جوسينس التقدم لإنتر 3-2 في الدقيقة 89 لكن روبرت ليفاندوفسكي سجل هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع ليبقي على آمال الفريق الإسباني قائمة في بلوغ الأدوار الإقصائية.

وحسم بايرن ميونيخ متصدر المجموعة الثالثة مقعده في الدور المقبل بينما يتقدم إنتر بثلاث نقاط عن برشلونة، فيما يحتل فيكتوريا بلزن المركز الأخير بعد خسارة جميع مبارياته الأربع.

وقال إنزاجي للصحفيين “هناك ندم بالنظر إلى ما صنعناه من فرص. بالفوز كنا تأهلنا بالفعل للمرحلة المقبلة مع بقاء مباراتين على النهاية، لكننا لعبنا مباراتين رائعتين ضد برشلونة.

“لقد لعبنا مباراة رائعة في برشلوة، أردنا إعادة كتابة تاريخ إنتر. يمكننا التحدث عن إنجاز غير عادي بالفوز إذا تأهلنا، والآن نحتاج إلى اتخاذ الخطوة الأخيرة أمام جماهيرنا ضد فيكتوريا بلزن”.

ويستضيف إنتر الفريق التشيكي يوم 26 أكتوبر تشرين الأول الحالي قبل أن يختتم دور المجموعات برحلة إلى ألمانيا لمواجهة بايرن مطلع الشهر المقبل.