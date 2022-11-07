مدرب الدنمرك يعلن تشكيلة من أصحاب الخبرة لـ كأس العالم

احتفظ كاسبر يولماند مدرب الدنمرك بثقته في لاعبين تألقوا في مشوار الفريق الناجح بتصفيات كأس العالم لكرة القدم ودوري الأمم الأوروبية بعدما أعلن الاثنين أسماء 21 من أصل 26 لاعبا سيسافرون لخوض نهائيات 2022 في قطر.

وسيتم الكشف عن اللاعبين الخمسة الباقين بعد الجولة الأخيرة من مباريات‭ ‬المسابقات الأوروبية قبل النهائيات، حيث يجب تسليم القائمة النهائية إلى الاتحاد الدولي “الفيفا” بحلول الاثنين 13 نوفمبر\تشرين الثاني مع انطلاق كأس العالم في 20 نوفمبر.

وقال يولماند “قد تحدث أشياء كثيرة، “تتبقى مباراتان للعديد من لاعبينا ويمكن أن يغير ذلك الأمور بسهولة”.

وتم الكشف عن التشكيلة في مقطع فيديو رائع ظهرت خلاله نسخة معدلة من النشيد الوطني الدنمركي جنبا إلى جنب مع مشجعين للمنتخب ووجوه معروفة مثل المهاجم السابق نيكلاس بندتنر.

وضم يولماند القائد سيمون كير وصانع اللعب كريستيان إريكسن، الذي تعافى تماما من أزمة قلبية تعرض لها في كوبنهاجن خلال بطولة أوروبا 2020، لفريق لا تنقصه خبرة المباريات الكبيرة.

وحارس مرمى هيرتا برلين أوليفر كريستنسن ومدافع ليدز يونايتد راسموس كريستنسن ومهاجم أينتراخت فرانكفورت يسبر ليندستروم هم اللاعبون الوحيدون الذين لم يسبق لهم المشاركة في نهائيات بطولة كبرى مع الدنمرك من قبل.

وقال يولماند “لا يزال هناك عشرة أو 12 لاعبا في المنافسة على الأماكن الخمسة الأخيرة”.

وستلعب الدنمرك مع تونس وفرنسا وأستراليا في سادس مشاركة لها في نهائيات كأس العالم.

وكانت أفضل نتيجة حققتها في السابق في بطولة 1998 في فرنسا عندما بلغت دور الثمانية قبل أن تخسر 3-2 أمام البرازيل.