مدرب اليونايتد الجديد: رونالدو ليس للبيع

قال إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد الجديد اليوم الاثنين إن كريستيانو رونالدو هداف مانشستر يونايتد ليس معروضا للبيع، وأكد أنه ضمن خطط النادي هذا الموسم، مشددا على أنه أجرى “حديثا جيدا حقا” مع المهاجم البرتغالي قبل السفر في جولة خارجية.

وكان مستقبل اللاعب البالغ من العمر 37 عاما محل تكهنات كبيرة في أولد ترافورد بعدما ذكرت تقارير أنه أخبر النادي برغبته في الرحيل حتى يتمكن من اللعب في دوري أبطال أوروبا.

ولم ينضم رونالدو إلى يونايتد في الجولة الخارجية التي بدأت في تايلاند، مشيرا إلى وجود أسباب عائلية، وسيطرت أسئلة حول مستقبل اللاعب البرتغالي على المؤتمر الصحفي الذي عقده تن هاج قبل مباراة ودية أمام ليفربول يوم الثلاثاء.

وقال تن هاج “نخطط مع كريستيانو رونالدو لهذا الموسم، لذلك هذا كل شيء، أتطلع إلى العمل معه. كريستيانو رونالدو ليس للبيع. كريستيانو في خططنا ونريد أن نحقق النجاح معا”.

ورفض المدرب الهولندي الإفصاح عما تمت مناقشته أو إذا وافق رونالدو على الاستمرار هذا الموسم. ويرتبط رونالدو بعقد لعام آخر.

وقال تن هاج “لقد تحدثت إليه قبل ظهور هذا الأمر. أجريت محادثة وتحدثت بشكل جيد حقا”.

ولدى سؤاله عن مزيد من التفاصيل، قال تن هاج “هذا بيني وبين كريستيانو. فقط ما يمكنني تأكيده هو أننا أجرينا محادثة جيدة”.

ويتمسك تن هاج باستمرار هاري مجواير كقائد للفريق، مع وجود مدافع إنجلترا ضمن تشكيلة من 31 لاعبا في بانكوك.