الجمعة 9 ذو الحجة 1443 ﻫ - 8 يوليو 2022 |
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مدرب باريس سان جرمان الجديد يكشف عن خطته مع نيمار

منذ 49 دقيقة
نيمار

نيمار

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أكد المدير الفني الجديد لباريس سان جرمان كريستوف غالتييه، رغبته في أن يبقى نيمار في الفريق الفرنسي، موضحا أنه لديه “فكرة واضحة للغاية عن كيفية إخراج أفضل ما لدى النجم البرازيلي”.

وأعلن النادي مؤخرا تعيين غالتييه بديلا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الذي أقيل من منصبه.

ومع الإخفاق المتكرر للفريق في دوري أبطال أوروبا، عادت التقارير الإعلامية بشأن رحيل محتمل لنيمار (30 عاما) عن باريس سان جرمان.

لكن غالتييه قال في أول مؤتمر صحفي له بعد تولي منصبه الجديد، إن نيمار سيكون لاعبا محوريا في خططه.

وتابع المدرب الفرنسي: “نيمار لاعب من الطراز العالمي”، موضحا: “لديّ فكرة واضحة جدا عما أريده منه. لم أقابله بعد لكني أريده أن يبقى معنا”.

وكانت تقارير أفادت أن سان جرمان مستعد للسماح لنيمار بالرحيل إذا تلقى عرضا مناسبا في فترة الانتقالات الجارية، وسط تكهنات بعودة محتملة إلى برشلونة الإسباني أو خوض تجربة أولى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانضم نيمار إلى باريس سان جرمان من برشلونة في صيف عام 2017 مقابل 222 مليون يورو، في أكبر صفقة عرفتها كرة القدم على مدار تاريخها.

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