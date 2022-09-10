مدرب باريس سان جيرمان يتحدث عن علاقة نيمار ومبابي

‭ ‬قال كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان إن المهاجمين نيمار وكيليان مبابي تربطهما علاقة “جيدة للغاية” وسط تقارير عن خلاف بين الثنائي في مباراة الفريق بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء الماضي.

وبدا نيمار غاضبا بعد أن اختار مبابي التسديد بدلا من تمرير الكرة له خلال الفوز 2-1 على يوفنتوس في دور المجموعات بدوري الأبطال.

وقال جالتييه‭ ‬للصحفيين الليلة الماضية “العلاقة بين نيمار وكيليان جيدة جدا. إنهما معا في التدريبات، وغالبا ما يكونا معا في عمليات الإحماء. نعم، حدث موقف في المباراة. وقد ناقشت الأمر مع كيليان الذي أعتقد أنه ناقش الأمر مع نيمار.

“أنا مقتنع بأن كيليان سيمرر المزيد من التمريرات الحاسمة إلى نيمار والعكس. لكنني لم أشعر بأي شيء سلبي منذ المباراة فيما يتعلق بهذه الفرصة”.

ويستضيف باريس سان جيرمان، الذي يحتل المركز الثاني في الدوري الفرنسي، بريست في الدوري المحلي في وقت لاحق اليوم السبت.

وكانت تقارير إعلامية كشفت عن خلافات حادة ضربت علاقة مبابي ونيمار دا سيلفا.

وكان مبابي كان على وشك الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني هذا الصيف، لولا تجديد عقده مع باريس في اللحظة الأخيرة.