السبت 14 صفر 1444 ﻫ - 10 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مدرب باريس سان جيرمان يتحدث عن علاقة نيمار ومبابي

منذ 15 دقيقة
مبابي ونيمار

مبابي ونيمار

A A A
طباعة المقال

‭ ‬قال كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان إن المهاجمين نيمار وكيليان مبابي تربطهما علاقة “جيدة للغاية” وسط تقارير عن خلاف بين الثنائي في مباراة الفريق بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء الماضي.

وبدا نيمار غاضبا بعد أن اختار مبابي التسديد بدلا من تمرير الكرة له خلال الفوز 2-1 على يوفنتوس في دور المجموعات بدوري الأبطال.

وقال جالتييه‭ ‬للصحفيين الليلة الماضية “العلاقة بين نيمار وكيليان جيدة جدا. إنهما معا في التدريبات، وغالبا ما يكونا معا في عمليات الإحماء. نعم، حدث موقف في المباراة. وقد ناقشت الأمر مع كيليان الذي أعتقد أنه ناقش الأمر مع نيمار.

“أنا مقتنع بأن كيليان سيمرر المزيد من التمريرات الحاسمة إلى نيمار والعكس. لكنني لم أشعر بأي شيء سلبي منذ المباراة فيما يتعلق بهذه الفرصة”.

ويستضيف باريس سان جيرمان، الذي يحتل المركز الثاني في الدوري الفرنسي، بريست في الدوري المحلي في وقت لاحق اليوم السبت.

وكانت تقارير إعلامية كشفت عن خلافات حادة ضربت علاقة مبابي ونيمار دا سيلفا.

وكان مبابي كان على وشك الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني هذا الصيف، لولا تجديد عقده مع باريس في اللحظة الأخيرة.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من منوعات

طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية في مطار هيثرو
ارتفاع كبير في عمليات البحث عن رحلات طيران إلى لندن
كاسبر رود
النرويجي رود يتأهل لنهائي بطولة أمريكا المفتوحة بفوزه على ختشانوف
نادي برشلونة
برشلونة يخيّر أتلتيكو مدريد: التفاوض أو القضاء

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

صورة من الفيديو
بالفيديو.. لحظة انهيار جسر أثناء افتتاحه في الكونغو
ملكة بريطانيا
وفاة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا
خطة وكلمة سر لوفاة ملكة بريطانيا؟
كاميلا باركر والأمير تشارلز
وفاة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا
زوجة الملك تشارلز كاميلا لن تصبح ملكة.. اليكم السبب