مدرب باريس سان جيرمان يكشف سبب غياب ميسي ونيمار ومبابي

قال كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان (الخميس 5-1-2023) إن ليونيل ميسي لن يشارك مع الفريق حين يحل ضيفا في كأس فرنسا لكرة القدم على شاتورو المنافس في دوري الدرجة الثالثة حيث يحتاج المهاجم الأرجنتيني للمزيد من الوقت للتعافي بعد قيادة بلاده للفوز بكأس العالم.

وشارك ميسي، الذي رفع كأس العالم يوم 18 ديسمبر كانون الأول في استاد لوسيل في قطر، في تدريبات الفريق في اليومين الماضيين إلا أن جالتييه قال إنه يحتاج للمزيد من الوقت لكي يكون جاهزا للعب بشكل تنافسي.

وقال جالتييه قبل رحلة الجمعة إلى شاتورو للعب في دور 64 للكأس “قدم بطولة كأس عالم رائعة. كانت لديه التزامات وعاد لبلاده للاحتفال وأردنا أن يستعيد عافيته مع عائلته…. لن يشارك غدا، تناقشت معه ونريد منه أن يكون جاهزا للعب المباراة المقبلة (ضد أنجيه في دوري الدرجة الأولى الفرنسي)”.

وسيغيب عن باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي، الذي خسر لأول مرة هذا الموسم بنتيجة 3-1 من لانس صاحب المركز الثاني في المسابقة المحلية يوم الأحد الماضي، الثلاثي الهجومي الخاص به.

وحصل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي خسر مع بلاده نهائي كأس العالم 2022، على راحة وسافر إلي نيويورك مع صديقه وزميله في الفريق أشرف حكيمي، بينما غاب نيمار عن التدريبات اليوم الخميس.

وقال جالتييه “كنا نعلم أنه سيكون هناك غيابات بعد كأس العالم، أما بالنسبة لغياب نيمار عن التدريب فقد تم تحديد ذلك بعد تقييم جميع اللاعبين عقب عودتهم من كأس العالم.

“قررنا مع الفريق الطبي أن نيمار، مع كل ما مر به من مشاكل في الكاحل (في قطر) يحتاح للوقت، ولن يشارك غدا”.

ومع ذلك أصر جالتييه على أنه سيدفع “بفريق تنافسي للغاية” حيث سيلعب الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس منذ البداية بدلا من جيانلويجي دوناروما بينما يتطلع باريس سان جيرمان للمضي قدما بعد الخسارة من لانس.

وقال جالتييه الذي فاز بكأس فرنسا مرتين حين كان مساعدا في ناديي سوشو وأولمبيك ليون “كانت هناك خيبة أمل وإحباط وغضب أحيانا لكننا نريد أن نعود مرة أخرى بمباراة مهمة لأن الكأس أحد الأهداف المهمة للنادي.

“نسيان (الخسارة) سريعا هو أفضل شيء للقضاء على الإحباط”.

وسيكون باريس سان جيرمان دون لاعب الوسط ماركو فيراتي بسبب إيقافه.