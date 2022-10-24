مدرب برشلونة: عثمان ديمبلي يستطيع القيام بأشياء عظيمة

قال تشابي هرنانديز مدرب برشلونة إن الجناح عثمان ديمبلي يمكنه تحقيق “أشياء عظيمة” بعد أن سجل هدفا وصنع ثلاثة في الفوز 4-صفر على أتليتيك بيلباو.

افتتح الدولي الفرنسي التسجيل في الدقيقة 12 بضربة رأس قبل أن يقدم تمريرات حاسمة لسيرجيو روبرتو وروبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس.

وعانى ديمبلي من إصابات عديدة منذ وصوله من بروسيا دورتموند في 2017.

وانتهى عقده بنهاية الموسم الماضي لكنه وقع عقدا جديدا لعامين في يوليو تموز.

وقال تشابي للصحفيين “كرة القدم لعبة تعتمد على اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب. إما أن تكون على صواب أو على خطأ. فعل عثمان كل شيء بشكل صحيح اليوم ونجح في التعامل مع المباراة.

“إنه جناح رائع عندما يكون قريبا من (الخط الجانبي). أحيانا يؤدي بشكل أفضل وأحيانا لا يفعل ذلك. كان اليوم رائعا بالنسبة له.

“يتعين عليه أن يحاول أن يكون أكثر ثباتا في المستوى في كل مباراة. لهذا السبب أقنعت النادي بالتجديد له لأنه يستطيع القيام بأشياء عظيمة”.

ويستضيف برشلونة منافسه بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء قبل أن يحل ضيفا على بلنسية في الدوري الإسباني يوم السبت.