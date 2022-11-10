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مدرب بولندا يكشف عن تشكيلة منتخب كأس العالم

منذ ساعتين
آخر تحديث: 10 - نوفمبر - 2022 6:31 مساءً
تشيسلاف ميشنيفيتش مدرب بولندا

تشيسلاف ميشنيفيتش مدرب بولندا

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استبعد تشيسلاف ميشنيفيتش مدرب بولندا الخميس كارول لينيتي لاعب وسط تورينو من تشكيلته المؤلفة من 26 لاعبا لكأس العالم لكرة القدم في قطر.

ولعب لينيتي البالغ من العمر 27 عاما 42 مباراة مع بولندا منذ ظهوره لأول مرة في 2014 لكن ميشنيفيتش لم يجد له مكانا في الفريق بسبب المنافسة الشرسة.

ومن بين اللاعبين أصحاب الخبرة الآخرين الغائبين عن كأس العالم لاعب وسط برايتون آند هوف ألبيون ياكوب مودير الذي استبعد بسبب الإصابة وكذلك المدافع ماتشي ريبوس المستبعد من تشكيلة بولندا بسبب انضمامه إلى نادي سبارتاك موسكو الروسي في يونيو حزيران الماضي.

وكانت هناك تكهنات بأن ميشنيفيتش سيستدعي أربعة حراس لكنه اختار ثلاثة في النهاية تاركا كاميل جرابارا حارس كوبنهاجن ورادوسلاف مايتسكي حارس سيركل بروج.

وستكون البطولة تاسع ظهور لبولندا في كأس العالم بعدما فشلت في عبور دور المجموعات في روسيا قبل أربعة أعوام.

وتستهل بولندا مشوارها في المجموعة الثالثة في قطر أمام المكسيك في 22 نوفمبر تشرين الثاني قبل مواجهة السعودية والأرجنتين.

وفيما يلي التشكيلة:

حراس المرمى: فويتشيخ شتينسني (يوفنتوس) – بارتلومي دراجوفسكي (سبيتسيا) أوكاش سكوروبسكي (بولونيا).

مدافعون: يان بدناريك (أستون فيلا) – كميل جليك (بنيفينتو) – روبرت جومني (أوجسبورج) – أرتور جيدتشيك (ليجيا وارسو) – ياكوب كيفيور (سبيتسيا) – ماتيوش فيتسكا (كليرمو) – بارتوش بريشينسكي (سامبدوريا) – ماتي كاش (أستون فيلا) – نيكولا زالفسكي (روما).

لاعبو الوسط: كريستيان بيليك (برمنجهام سيتي) – برشيمسواف فرانكوفسكي (لانس) – كاميل جروسيتسكي (بوجون) – – جريجور كريكوفياك (الشباب) – ياكوب كامينسكي (فولفسبورج) – ميخاو سكوراس (ليخ بوزنان) – داميان شيمانسكي (أيك أثينا) – سيباستيان شيمانسكي (فينوورد) – بيوتر جيلينسكي (نابولي) – شيمون زوركوفسكي (فيورنتينا).

مهاجمون: روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) – أركاديوش ميليك (يوفنتوس) – كشيشتوف بيونتيك (سالرنيتانا) – كارول شفيدرسكي (تشارلوت).

    المصدر :
  • رويترز

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