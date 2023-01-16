مدرب ريال مدريد للجماهير بعد الخسارة القاسية أمام برشلونة.. "لا داعي للقلق"

اعترف المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي بأن النادي الملكي كان في أتعس لحظاته خلال اللقاء اللقاء الذي جمعه مع غريمه برشلونة (الأحد 15-1-2023) في كلاسيكو الرياض على ملعب “الملك فهد الدولي”.

لكن أنشيلوتي رفض التسليم، بأنها كانت هزيمة مُذلة وإشارة إلى تفوق تشافي الساحق عليه، على خلفية ما تُعرف بفضيحة الأربعة في الدور الثاني لحملة الليغا الأخيرة، مكتفيا بتوجيه أصابع الاتهام للمنظومة الدفاعية، بسبب ما وصفها بـ “الأخطاء الفردية”، التي حسمت المباراة لمصلحة البلو غرانا.

وأضاف في حديثه مع الصحافيين بعد المباراة “لماذا يخسر ريال مدريد بنتائج كبيرة عندما يلعب ضد برشلونة؟ لا… ليس بهكذا طريقة تكون الأمور، تعلم أنهم ربحوا مباراة (الرباعية)، كما فعلنا ضدهم في الدوري الإسباني، وما نعرفه أنه في عالم كرة القدم أحيانا تحقق الفوز وأحيانا تتعرض للهزيمة، وفي مباريات بحجم كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة لا تُحسب أبدا الأمور بهذه الطريقة”.

وفي رده على سؤال آخر حول أسباب خسارة المباراة واللقب، أجاب قائلا “من الواضح أن المباراة حُسمت بتلك الأخطاء الفردية الغريبة، وأنا سأعمل على تحسين هذا الأمر وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، أقول للجماهير لا داعي للقلق، هناك حالة من الحزن داخل غرفة خلع الملابس، وأنا أتفهم ذلك لأننا اعتدنا على الفوز في المباريات النهائية، لكني متأكد من أننا سنعود بشكل أفضل”.

وختم حديثه في هذه الجزئية “ريال مدريد دائما يعود ولا يستسلم ومن الطبيعي أن تحدث انتكاسات ويجب أن تتعلم منها لتعود بشكل أفضل من جديد، أتفهم أنها لحظات صعبة، ونحن كنا نعرف من قبل المباراة أننا لسنا في أفضل حالاتنا، ربما أمام فالنسيا كنا جيدين في الشق الدفاعي، لكن اليوم ارتكبنا أخطاء غير مقبولة، ومن الآن سأفكر في تحسين الدفاع لأن المشاكل الفردية أضرت بنا في المباريات الأخيرة، ولا أعرف ما إذا كنا سنتعاقد مع لاعبين جدد في الشتاء أم لا”.

من جهته اعتبر مدرب نادي برشلونة تشافي هيرنانديز، أن “هذه البطولة ستعطي الكثير من السلام والروح المعنوية، لكن لا يمكن أن نتوقف هنا، كان لدي شعور بأن الأمور تسير على ما يرام، بطريقة ما كان يجب أن ينجح الأمر، واليوم كل شيء كان ناجحا، وبالنسبة لي، فأنا سعيد باللاعبين. لقد تلقوا الكثير من الانتقادات ومعظمها لم تكن منطقية، كما أن البطولة مهمة جدا للنادي بسبب الوضع الاقتصادي الذي أتينا منه و رحيل ليو الذي أثر علينا”.