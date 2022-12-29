مدرب ريال مدريد يحسم الجدل.. "لا صفقات شتوية"

قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إن فريقه لا يحتاج إلى صفقات شتوية لأنه في حالة جيدة لاستئناف الموسم في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم حيث يتأخر بنقطتين فقط عن برشلونة المتصدر.

ويرى المدرب الإيطالي أن استعادة لاعبين مثل المهاجم كريم بنزيمة عافيتهم سيكون المفتاح لمواجهة جدول المباريات المزدحم لريال مدريد الذي يتطلع للدفاع عن ألقابه في الدوري وكأس السوبر الإسبانية ودوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي للصحفيين اليوم الخميس “نحن متحمسون جدا لاستئناف اللعب. لقد عاد بنزيمة وهو مهم جدا للفريق.

“جدول المباريات يتطلب منا الكثير. كأس السوبر الإسبانية وكأس العالم للأندية … ستكون هناك مباريات كثيرة حتى مارس.

“سنجري تقييمات فردية للاعبين، هذا هو المفتاح. سنحدد من يحتاج إلى راحة ومن يحتاج إلى العمل.

“فيما يتعلق بالتعاقدات، لسنا بحاجة إلى أي شيء. أعتقد أننا أفضل حالا من العام الماضي”.

وأشاد أنشيلوتي أيضا بقائد الأرجنتين الفائز بكأس العالم ليونيل ميسي لكنه تجنب وصفه بأنه أفضل لاعب في التاريخ.

وقال المدرب البالغ من العمر 63 عاما “(ميسي) قدم أداء جيدا للغاية. إنه لاعب رائع. كلل مسيرته بالفوز بكأس العالم، لكنني لن أقول إنه الأفضل في التاريخ. لقد استمتعت وما زلت أستمتع بلاعبين بارزين مثل بنزيمة ودي ستيفانو ومارادونا وكرويف”.

وسيلعب ريال مدريد مع بلد الوليد غدا الجمعة حيث يتطلع إلى استعادة صدارة الدوري الإسباني.