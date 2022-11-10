مدرب كوريا الجنوبية: سون سيشارك في كأس العالم

قال باولو بينتو مدرب منتخب كوريا الجنوبية الأول لكرة القدم، الخميس، إن سون هيونج-مين سيكون ضمن تشكيلة الفريق المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر مضيفا أنه ليس لديه أي خطة بديلة إن لم يكتمل تعافي المهاجم من إصابة في الوجه في الوقت المناسب.

وقال سون لاعب توتنهام هوتسبير عبر حسابه على إنستجرام أمس الأربعاء إنه سيكون متاحا للعب في كأس العالم بعد خضوعه لجراحة إثر تعرضه لكسر بالقرب من عينه اليسرى.

وأضاف أنه قد يلعب مستخدما قناعا للوجه إذا تطلب الأمر.

وأصيب سون (30 عاما) خلال فوز توتنهام هوتسبير 2-1 على أولمبيك مرسيليا في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

وقال بينتو للصحفيين “سيكون ضمن التشكيلة بالطبع” قبل أن يضيف أنه لا يمتلك أي “خطة بديلة”.

وأضاف “هذا وضع يتطلب أشياء وتعديلات معينة. علينا أن ندعه يأتي ويفعل ما يجب عليه القيام به. وبعد ذلك سيكون لدينا الوقت لاتخاذ القرار الصحيح والأفضل لنا جميعا”.

وأردف المدرب البرتغالي قائلا “بالنسبة لنا فهذا أمر طبيعي من سوني. مررنا بالفعل بلحظات سابقة حيث كان مصابا وأراد أن يلعب. لذا فهي ليست مفاجأة لنا على الإطلاق”.

وبصورة كبيرة تعتمد آمال كوريا الجنوبية في كأس العالم التي تنطلق في 20 نوفمبر تشرين الثاني الجاري على سون الذي أحرز 35 هدفا خلال 104 مباريات دولية مع منتخب بلاده.

وتبدأ كوريا رحلتها في البطولة يوم 24 نوفمبر بمواجهة أوروجواي وستلعب أيضا ضد غانا والبرتغال في المجموعة الثامنة بعد ذلك.