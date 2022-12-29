مدرب ليفربول يثني على كودي جاكبو.. "جاء في التوقيت المناسب"

أثنى يورغن كلوب مدرب ليفربول على قدرات الوافد الجديد كودي جاكبو مضيفا أن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حصل على خدمات اللاعب الهولندي في التوقيت المناسب.

وانضم جاكبو، الذي سجل ثلاثة أهداف لهولندا في كأس العالم، إلى ليفربول من أيندهوفن أمس الأربعاء وذكرت وسائل إعلام أن المقابل المبدئي كان 37 مليون جنيه إسترليني (44.57 مليون دولار).

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن مانشستر يونايتد كان يطارد اللاعب البالغ من العمر 23 عاما قبل أن يحسم ليفربول الصفقة.

وقال كلوب للصحفيين قبل مباراة ليستر سيتي غدا الجمعة “إنه لاعب رائع. الصفقة برمتها مثيرة للاهتمام.

“إنها صفقة عظيمة بالنسبة له وللنادي. إنه يوم عظيم.

“إنه لاعب شاب يملك الكثير من الإمكانات.. يتعلق الأمر بالتوقيت والحصول على لاعبين في اللحظة المناسبة.

“كنا نتابعه عن كثب. نثق في اختياراتنا. عندما يأتي مهاجمون إلى ليفربول فإنهم جميعا يقطعون خطوات إلى الأمام في مسيرتهم بسبب الطريقة التي نعمل بها”.

وبعد انتقاله إلى ملعب آنفيلد قال جاكبو إن فيرجيل فان دايك مدافع هولندا وليفربول هو من أقنعه بالانضمام.

وقال كلوب “لم نكن بحاجة إلى فيرجيل لإقناعه لكنه يحب أن يشارك في هذه الأشياء!”

وقال كلوب إنه لا توجد إصابات جديدة في فريقه، لكنه أشار إلى أن الثنائي المصاب جيمس ميلنر وروبرتو فيرمينو لن يلحقا بمواجهة ليستر.

وأضاف أن مدافع منتخب فرنسا إبراهيما كوناتي، الذي خسر في نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين، عاد للتدريبات وهو متاح للاختيار.

ويواجه ليفربول، صاحب المركز السادس في الدوري برصيد 25 نقطة من 15 مباراة، منافسه ليستر الذي خسر أمام نيوكاسل 3-صفر يوم الاثنين الماضي. وقال كلوب إنه يتوقع ردود فعل قوية من فريق المدرب بريندان رودجرز.

وقال كلوب “يجيدون تغيير طريقة لعبهم مما يجعل الأمر أكثر صعوبة.

“لكن علينا القيام بما تدربنا عليه. لقد مر وقت طويل منذ آخر مباراة على أرضنا”.