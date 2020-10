مدرب ليفربول يرد برسالة مؤثرة على طفل

رد مدرب ليفربول لكرة القدم يورغن كلوب، على رسالة من طفل يدعى لويس بالف يبلغ من العمر 11 عاما، حيث شاركه مخاوفه بشأن دخول المرحلة الإعدادية.

وقام الصبي لويس بالف، بناء على طلب من أحد أصدقاء عائلته، بتوجيه رسالة إلى يورغن كلوب قبل شهر وشاركه فيها مخاوفه بشأن الذهاب إلى المدرسة الإعدادية، فلم يتجاهل الألماني البالغ من العمر 53 عاما، الرسالة وخصص وقتا للرد على الطفل، وذكره بخسارة عدة مباريات نهائية، وقدم له بعض النصائح.

وقال كلوب في رده: “مرحبا لويس. هل يمكنني البدء بسر؟ أنا متوتر أيضا. في الواقع، سأكون قلقا لو لم أكن متوترا، لأنه عندما يحدث هذا، لدي فرصة لتحويل هذه الطاقة إلى شيء إيجابي. أتفهم أنه ربما يكون من الغريب أن يعتقد صبي في مثل سنك أن مدرب ليفربول يمكن أن يشعر بنفس شعورك. ولكن أشعر بالتوتر”.

Thank you #jurgenklopp for the amazing reply to my son's letter about how he handles anxiety. You have made one boy very happy! @LFC #YNWA#anxiety #Motivation https://t.co/f7EkrZaRkP

— Milena Balfe (@balfe_mils) October 10, 2020