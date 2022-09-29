مدرب مالطا ينفي مزاعم ارتكاب تصرفات غير لائقة

نفى الإيطالي ديفيز مانجا مدرب منتخب مالطا لكرة القدم اليوم الخميس مزاعم ارتكابه تصرفات غير لائقة تسببت في إيقافه.

وقرر اتحاد مالطا للعبة إيقاف مانجا يوم الثلاثاء وأمر بتحقيق داخلي في المزاعم.

ولم يوضح اتحاد مالطا أو مانجا أي تفاصيل عن الاتهامات، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن اثنين من لاعبي المنتخب زعما بشكل منفصل حدوث تصرفات مسيئة ذات طبيعة جنسية.

ولم يتم الكشف عن هوية اللاعبين.

وأصدر مانجا بيانا وصف فيه المزاعم ضده بأنها كاذبة وحذر من اللجوء للقضاء اذا استمرت.

وأضاف “بخصوص الأخبار المنشورة بوسائل إعلام محلية من واجبي توضيح أن هذا لم يحدث أبدا، الآن أو في الماضي، ارتكاب تصرفات مؤذية لشخصية أو لهوية جنسية لأي فرد، سواء لاعب كرة قدم أو عضو بالاتحاد”.

وتابع “كل هذه الأنباء زائفة ولا أساس لها وتلحق ضررا كبيرا بشخصيتي وسمعتي الاحترافية”.

وسبق لمانجا تدريب باليرمو بدوري الدرجة الأولى الإيطالي ومنتخب إيطاليا تحت 21 عاما، وعين مدربا لمالطا في ديسمبر كانون الأول 2019. (