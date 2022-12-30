مدرب مانشستر يونايتد: نحتاج لتعزيز صفوفنا بلاعبين جيدين

قال إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد إن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يحتاج لتعزيز صفوفه ليكون قادرا على المنافسة في كافة المسابقات، لكن أي صفقة ستبرم في يناير كانون الثاني المقبل إذا توفرت فيها “المعايير الرياضية والمالية” للنادي.

وسيسعى يونايتد لتعويض رحيل كريستيانو رونالدو في أعقاب مقابلة نارية أجراها مع محطة توك تي.في.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن يونايتد كان يسعى للتعاقد مع المهاجم الهولندي كودي جاكبو قبل أن يحسم ليفربول الصفقة مقابل 37 مليون جنيه إسترليني (44.69 مليون دولار) بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية يوم الأربعاء الماضي.

وبسؤاله عما إذا كان سيتقبل اخفاق يونايتد في التعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية، أبلغ تن هاج الصحفيين عشية مواجهة ولفرهامبتون واندرارز في الدوري “لدينا لاعبون تتوفر فيهم معاييرنا. لكن مع كل المباريات القادمة، المنافسة محتدمة في كل البطولات”.

وقال “إذا أردت أن تحافظ على حظوظك في كل البطولات بالفوز بالمباريات، تحتاج لاعبين، تحتاج عددا (من اللاعبين) لتغطية (احتياجاتك)”.

وأضاف “لذا، نحتاج للاعبين جيدين. ليسوا مجرد أرقام، تحتاج للاعبين جيدين لتغطي احتياجات كما أنك تحتاج للمنافسة”.

وتابع “تحتاج أيضا للاعبين لكي تكون قادرا على اللجوء لخيارات خططية مختلفة. نبحث عن اللاعب المناسب لفريقنا وينبغي أن تتوفر فيه معاييرنا الرياضية وكذلك المالية”.