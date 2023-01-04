مدرب نيوكاسل يعلق على "الشرط الجزائي في عقد رونالدو"

نفى إيدي هاو، المدير الفني لنيوكاسل يونايتد الإنجليزي، تماما أي حديث عن إمكانية انضمام كريستيانو رونالدو إلى الفريق على سبيل الإعارة إذا تأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن النجم البرتغالي يملك بندا في عقده مع النصر السعودي يسمح له بالانتقال إلى نيوكاسل في حال تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وانضم مهاجم مانشستر يونايتد السابق، 37 عامًا، إلى النادي السعودي يوم الجمعة الماضي في صفقة تبلغ قيمتها 200 مليون يورو وتستمر عامين ونصف العام بعد فشله في الانتقال إلى أحد الأندية الأوروبية، وقد تم تقديمه لجماهير “العالمي” في استاد “مرسول بارك”.

واستقبلته جماهير غفيرة لنادي النصر، وبعد إلقاء كلمة في المؤتمر الصحفي شوهد رونالدو وهو يلتقي بزملائه الجدد في غرفة الملابس. ثم شق طريقه إلى أرض الملعب مرتديا الزي الكامل لناديه الجديد.

وهتف مشجعون باسم رونالدو، بينما كان يطوف الملعب الذي تبلغ سعته 25 ألف مقعد وهو يوقع على الكرات ويرسلها للمدرجات قبل أن تنضم إليه أسرته.

ولم ينجح رونالدو في تأمين انتقاله إلى أحد الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا بسبب أجره المرتفع، لكنه انتقل إلى النصر مقابل 173 مليون جنيه إسترليني في العام حتى عام 2025.

وتناول إيدي هاو تلك الشائعات عندما سئل قبل مباراة نيوكاسل أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز التي انتهت بالتعادل السلبي يوم الثلاثاء، قائلا لشبكة “سكاي سبورتس”: “نتمنى لكريستيانو كل التوفيق لكن لا حقيقة في ذلك من وجهة نظرنا”.

واكتمل استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نيوكاسل في أكتوبر/تشرين الأول 2021، وعلى مدار الخمسة عشر شهرًا الماضية استثمروا بكثافة في التعاقد مع لاعبين جدد، وتحولت حظوظ النادي من محاولات النجاة من الهبوط للمنافسة على أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل نيوكاسل حاليًا المركز الثالث في الدوري الإنجليزي، خلف حامل اللقب مانشستر سيتي، بينما يتصدر فريق المدير الفني ميكيل أرتيتا البريميرليغ.