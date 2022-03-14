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مُدرس سعودي يكسر المألوف في درس لغة عربية.. "فيديو"

14 - مارس - 2022
آخر تحديث: 14 - مارس - 2022 7:18 مساءً
مدرسة

مدرسة

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انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الاخيرة، كما ويظهر المدرس سعودي وهو يعطي درساً بطريقة مميزة، ويبدو ان الاستاذ يقوم بعملة بحب وشغف، ويقوم بواجباته ويتممها على أكمل وجه وبإتقان لا يوصف.

فقد ظهر مدرس اللغة العربية في إحدى مدارس المملكة بالفيديو، يردد كلمات كتبت على سبورة الصف، بألحان موسيقية وتمايل ورقص، ما أدخل الابتسامة إلى قلوب طلابه الذين ظهروا أيضاً متناغمين مع الدرس إلى حد لا يوصف، وراح الأطفال يرددون مع الأستاذ بكل شغف وتركيز، كما يعيدون وراءه حركات جسده بحذافيرها.

فيما انتشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي وتوالت عليه ردود الأفعال الإيجابية التي أثنت على فعل المعلم وسط مطالبات بتكريمه، ويبدو أن المعلم قد اتخذ هذه الحركات طريقة مستخدما حركات جسمه ويديه وتعبيراته الخاصة لترسيخ المعلومات في أذهان الصغار، وهو ما أتى بنتيجة مرضية كما هو ظاهر!

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