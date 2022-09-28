مدرّب المنتخب البرازيلي يتهم لاعب تونس بمحاولة إبعاد نيمار عن المونديال

انتقد تيتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي لكرة القدم، لاعب المنتخب التونسي “ديلان برون” بسبب تدخله مع نيمار خلال مباراة الفريقين الودية الثلاثاء، متهمًا أنها “كانت محاولة لإبعاد اللاعب (نيمار) عن كأس العالم”.

واختتم المنتخب البرازيلي مبارياته الودية استعدادًا لخوض نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر، بالفوز على نظيره التونسي 5 / 1 مساء الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس.

وشارك نيمار في تسجيل أهداف البرازيل، حيث أحرز الهدف الثالث من ضربة جزاء ليرفع رصيده من الأهداف مع المنتخب البرازيلي إلى 75 هدفا.

لكنّ نيمار، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، تعرّض لتدخل قوي في الدقيقة 42 من جانب المدافع التونسي ديلان برون الذي حصل على البطاقة الحمراء وطرد.

ورغم إشادة تيتي بالتنافسية في المباراة أمام المنتخب التونسي، الذي يدربه “جلال القادري” والذي لم يتلق أي هزيمة في المباريات السبع السابقة، أبدى مدرب البرازيل غضبه من التعامل مع النجم نيمار.

وقال تيتي بشأن أجواء المباراة إن أغلب المشجعين الحاضرين كانوا من التونسيين، وأضاف: “في بعض الأوقات، كنت أحاول تحديد موقع مشجعينا (في المدرجات). وهذا صنع أجواء من اللعب التنافسي”.