الأربعاء 2 ربيع الأول 1444 ﻫ - 28 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مدرّب المنتخب البرازيلي يتهم لاعب تونس بمحاولة إبعاد نيمار عن المونديال

منذ 10 دقائق
موقع kooora
A A A
طباعة المقال

انتقد تيتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي لكرة القدم، لاعب المنتخب التونسي “ديلان برون” بسبب تدخله مع نيمار خلال مباراة الفريقين الودية الثلاثاء، متهمًا أنها “كانت محاولة لإبعاد اللاعب (نيمار) عن كأس العالم”.

واختتم المنتخب البرازيلي مبارياته الودية استعدادًا لخوض نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر، بالفوز على نظيره التونسي 5 / 1 مساء الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس.

وشارك نيمار في تسجيل أهداف البرازيل، حيث أحرز الهدف الثالث من ضربة جزاء ليرفع رصيده من الأهداف مع المنتخب البرازيلي إلى 75 هدفا.

لكنّ نيمار، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، تعرّض لتدخل قوي في الدقيقة 42 من جانب المدافع التونسي ديلان برون الذي حصل على البطاقة الحمراء وطرد.

ورغم إشادة تيتي بالتنافسية في المباراة أمام المنتخب التونسي، الذي يدربه “جلال القادري” والذي لم يتلق أي هزيمة في المباريات السبع السابقة، أبدى مدرب البرازيل غضبه من التعامل مع النجم نيمار.

وقال تيتي بشأن أجواء المباراة إن أغلب المشجعين الحاضرين كانوا من التونسيين، وأضاف: “في بعض الأوقات، كنت أحاول تحديد موقع مشجعينا (في المدرجات). وهذا صنع أجواء من اللعب التنافسي”.

    المزيد من منوعات

    الشابة فويولويثو سيمانايل
    بدقيقة.. شابة تدخل موسوعة غينيس بـ رجول الدجاج
    رسالة في زجاجة- تعبيرية
    العثور على رسالة مجهولة سافرت 100 ميل.. اليكم القصة
    ملتقى القاهرة السينمائي
    ملتقى القاهرة السينمائي يعلن قائمة المشروعات المشاركة في المهرجان

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    محتجون يقطعون السير على مستديرة الطيونة
    توتر وقطع للسير على مستديرة الطيونة
    الليرة
    كيف ستصبح رواتب موظفي القطاع العام بعد إقرار الموازنة؟
    البريطاني توني إلى جانب زوجته الجديدة اللاجئة الاوكرانية صوفيا
    نهاية غير متوقعة لقصة اللاجئة الأوكرانية.. اليكم ما جديد القصة