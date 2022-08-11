الخميس 13 محرم 1444 ﻫ - 11 أغسطس 2022 |
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مدرّب باريس سان جرمان ينصح مهاجمه بالبحث عن نادٍ آخر

منذ دقيقتين
فريق باريس سان جرمان

فريق باريس سان جرمان

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وجّه “كريستوف جالتيه”، مدرب باريس سان جيرمان، نصيحة للاعبه “ماورو إيكاردي”، مهاجم الفريق، بالبحث عن نادٍ آخر.

وفي مؤتمر صحفي الخميس، قال جالتيه: “لقد اجتمعت مع إيكاردي في بداية الأسبوع، وأبلغته برغبتي في تقليص قائمة الفريق، وأنني لن أعمل مع 25 لاعبا في التدريبات”.

وأضاف المدرب الفرنسي: “بكل وضوح.. لقد استبعدت إيكاردي من القائمة في المباراة الأولى لأسباب فنية”.

في السياق نفسه، أشار جالتيه الى أنّ “إدارة النادي تبحث مع إيكاردي حاليا أفضل الحلول الممكنة، لقد عاش لحظات صعبة في العامين الماضيين، وشارك في عدد قليل من المباريات في الموسم الماضي”.

وواصل مدرب “بي إس جي” تصريحاته في هذا الشأن، قائلًا: “إيكاردي لم يفقد كل شيء، لكن أعتقد أن الأفضل له تغيير الأجواء، والانتقال إلى نادٍ آخر، لإنعاش مسيرته الاحترافية”.

يُذكر أن إيكاردي انتقل إلى صفوف سان جيرمان في صيف 2019، قادمًا من إنتر ميلان على سبيل الإعارة مع بند الشراء، ويمتد تعاقده مع النادي الفرنسي حتى صيف 2024.

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