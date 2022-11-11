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مدرّب بولندا يكشف حالة ليفاندوفسكي في برشلونة

منذ 40 دقيقة
آخر تحديث: 11 - نوفمبر - 2022 6:56 مساءً
روبرت ليفاندوفسكي

روبرت ليفاندوفسكي

موقع kooora
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أشار “سيسلاو ماشنيويز”، المدير الفني لمنتخب بولندا، الى أنّ “روبرت ليفاندوفسكي”، يشعر بالإحباط مع فريقه، برشلونة الإسباني.

وقال ماشنيويز في تصريحات أبرزتها صحيفة “سبورت” الكتالونية: “ليفاندوفسكي محبط للغاية بسبب خروج برشلونة المبكر من دوري أبطال أوروبا”.

وأضاف: “روبرت غاضب كثيرًا بعد الخروج المبكر من دوري الأبطال”.

في السياق، كشف المدير الفني لمنتخب بولندا: “لقد تواصل معي ليفاندوفسكي بنفسه، لنتحدث سويًا عن أمور منتخب بولندا”.

وأضاف: “لقد كان ليفاندوفسكي منزعجًا جدا بعد الخروج من دوري الأبطال، ويريد أن يعوّض أكثر مع المنتخب”.

ويلعب منتخب بولندا في كأس العالم ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم أيضا الأرجنتين والمكسيك والسعودية.

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