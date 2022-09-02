مدرّب ريال مدريد: هازارد ليس مصابًا ويتدرّب بشكل جيد

أعلن الإيطالي “كارلو أنشيلوتي”، المدير الفني لفريق ريال مدريد، بأن لاعبه البلجيكي “إيدين هازارد”، ليس مصابًا، ويتدرّب بشكل جيد، مؤكدًا أنه سيحظى بدور أهم من العام الماضي.

وشارك هازارد بديلًا في آخر نصف ساعة تقريبا من مباراة ريال مدريد الافتتاحية هذا الموسم أمام ألميريا وأهدر ركلة جزاء، ولعب بضع دقائق فقط أمام سيلتا فيغو، في الجولة الثانية، بينما لم يشارك نهائيا أمام إسبانيول يوم الأحد الماضي، ضمن الجولة الثالثة.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي لمواجهة ريال بيتيس السبت 3 أيلول، في أولى مباريات ريال على ملعبه هذا الموسم في الدوري: “هازارد لا يعاني من شيء، إنه يتدرب بشكل جيد، لا ينبغي أن أكرر كل يوم أنه سيحظى بدور أهم من العام الماضي، لا يمكن تقييم الموسم ككل بعد أول ثلاث مباريات، سنقوم بذلك في نهاية الموسم، وأنا أثق في أنه سيحظى بدور هام هذا الموسم”.

وانضم إيدين هازارد (31 عاما) إلى صفوف ريال مدريد عام 2019، قادمًا من تشيلسي الإنكليزي، في صفقة ضخمة بلغت نحو 100 مليون يورو، ولكنّه لم يكن على مستوى التوقعات، فلم يشارك سوى في 66 مباراة فقط بقميص “الميرينغي” بسبب الإصابات، سجّل خلالها ستة أهداف فقط، وصنع ثمانية أخرى.