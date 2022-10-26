الأربعاء 1 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 26 أكتوبر 2022 |
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مدرّب ريال مدريد يحذّر لاعبي فريقه!

منذ ساعة واحدة
ريال مدريد

ريال مدريد

موقع kooora
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ذكر تقرير صحفي إسباني أن المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي “كارلو أنشيلوتي” يواجه أزمة كبرى، قبيل انطلاق مونديال قطر 2022.

وينطلق كأس العالم في قطر يوم 20 تشرين الثاني المقبل، ويستمر حتى 18 كانون الأول.

ويُعتبر ريال مدريد من الأندية التي تضم كوكبة من النجوم الدوليين، فقط توني كروس ودافيد ألابا، سيبقيان مع كارلو أنشيلوتي، بينما سيتواجد البقية مع منتخباتهم.

ووفق صحيفة سبورت الكتالونية “سيخوض ريال مدريد 4 مباريات فقط قبل كأس العالم، سيحاول فيها جميع اللاعبين تجنّب الإصابات، من أجل ضمان المشاركة في قطر”.

وقال أنشيلوتي، تعليقًا على هذا الأمر، “كل من يخشى التعرض للإصابة، عليه أن يبقى على الأريكة”.

وقد أعرب أنشيلوتي عن ارتياحه بشأن لعب جميع المباريات المتبقية (جيرونا ورايو فاليكانو وقادش وسيلتيك) في مدريد، حيث سيتجنب الميرنغي إرهاق السفر بعيدا عن العاصمة.

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