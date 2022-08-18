الخميس 20 محرم 1444 ﻫ - 18 أغسطس 2022 |
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مدرّب سان جرمان يمنع ميسي وزملاءه عن الشاي المثلج والمشروبات الغازية

منذ 35 دقيقة
لاعبو باريس سان جرمان

لاعبو باريس سان جرمان

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أفادت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، بأن “كريستوف جالتيه”، مدرب باريس سان جيرمان، و”لويس كامبوس”، المستشار الرياضي، تحرّكا لإصلاح مشكلة داخل صفوف الفريق.

وأضافت أن النادي الباريسي استعان بخبير تغذية بشكل يومي، كان لاعبًا إسبانيا سابقا، وكان قراره الأول منع اللاعبين من تناول الشاي المثلج والمشروبات الغازية.

وأوضحت الصحيفة أن هذه المشروبات لا تناسب اللاعبين الذين يتنافسون في مستويات كبيرة، ومع ذلك لم يلتفت لها المدرب السابق “ماوريسيو بوكيتينو”، أو المدير الرياضي ليوناردو.

وأشارت أيضا إلى أن خبير التغذية يجتمع يوميا مع لاعبي باريس سان جيرمان، مرتين على هامش وجبتي الإفطار والغداء، للتشديد على بعض التعليمات.

وانطلق سان جيرمان بقوة هذا الموسم، حيث هزم نانت (4-0) في كأس السوبر، ثم كليرمون (5-0) ومونبيلييه (5-2) في أول جولتين من الدوري.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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