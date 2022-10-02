مدرّب سان جيرمان يدخل رهانًا جديدًا على نجمه ليونيل ميسي

وضع “كريستوف غالتييه”، مدرب باريس سان جيرمان، رهانًا جديدًا على نجمه الأرجنتيني “ليونيل ميسي”، للتفوق أمام غريمه البرتغالي “كريستيانو رونالدو”.

وسجّل ميسي هدفًا رائعًا من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، قاد به باريس سان جيرمان للفوز على نيس 2-1، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي.

ومنح الهدف ميسي فرصة أكبر للابتعاد عن منافسه الأزلي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد الإكجليزي، في صراع الركلات الحرة، حيث رفع رصيده إلى 60 هدفا منها، مقابل 58 لأسطورة البرتغال.

وبعد المباراة، راهن غالتييه على قدرة ميسي على الفوز بجائزة الكرة الذهبية مجددًا خلال السنوات المقبلة، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها حاليا.

في هذا الإطار، قال غالتييه في تصريحات نقلتها إذاعة “راديو مونت كارلو” الفرنسية: “ميسي يمكنه أن يصبح أفضل لاعب في العالم مجددا، فهو حاسم بشكل لا يصدق، ويلعب بطريقة رائعة ومختلفة خلال الموسم الحالي”.

ويُعدّ ميسي أكثر اللاعبين تتويجًا بالكرة الذهبية، كأفضل لاعب في العالم، برصيد 7 مرات، وحال فوزه بالجائزة مجددا، فإنه سيبتعد بقوة عن رونالدو الذي يأتي وصيفًا بـ5 كرات.

وأضاف غالتييه: “ميسي يتمتع بعلاقة جيدة مع زملائه في الفريق، وأصبح سعيدا أكثر من أي وقتٍ مضى، لذا فإنه عاد لمستواه الطبيعي بكل تأكيد، فهو يعطينا قوة كبيرة ودفعة إضافية دائما ضد الخصوم”، معربًا عن سعادته البالغة بالإشراف على تدريب ميسي، وقال: “يسعدني العمل مع ميسي، كل يوم أراه في الصباح داخل التدريبات، وهذا يجعلني سعيدًا بكل تأكيد، وهو يتمتع بحالة مزاجية جيدة خلال الموسم الحالي، مما يجعله يسجل هذه الأهداف الرائعة”.