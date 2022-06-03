مدرّب سوداني لنادي كرة قدم لبناني

أتم نادي البرج اتفاقه مع المدرب السوداني اسامة الصقر ليكون مديرا فنيا للفريق في الموسم الجديد، وفق معلومات لموقع “كووورة” الرياضي.

وينتظر البرج مباراة طرابلس والنجمة الاخيرة من الدوري لإعلان انتقال مدرب طرابلس الحالي، ليكون على رأس الجهاز الفني للفريق البرجاوي.

وأشارت المصادر إلى أن النادي سيشكل مع الصقر جهازا فني متكاملا، حيث سيكون حسين طحان مدربا مساعدا وعباس عطوي أونيكا مديرا للفريق.

ويطمح البرج في الموسم المقبل للمنافسة بقوة على لقب الدوري، وذلك بعدما قدم موسما استثنائيا في هذه البطولة بقيادة مدربه فؤاد حجازي الذي انتهى عقده.